Xiaomi 12 pronto al lancio globale: trapela una data per l'evento di presentazione

Solo ieri abbiamo scoperto che l'uscita di Xiaomi 12 Lite è saltata, almeno in Cina. Oggi, invece, notizie decisamente più incoraggianti arrivano da fonti vicine a Xiaomi, che spiegano che la release globale degli Xiaomi 12 potrebbe essere imminente. Xiaomi 12, 12X e 12 Pro, infatti, potrebbero arrivare in occidente nel giro di un mese.

La notizia arriva da una fonte dell'industria del sito olandese AndroidPlanet, che ha spiegato che Xiaomi si è tenuta alla larga dal Mobile World Congress proprio in vista di un annuncio già fissato per il 15 marzo. In questa data, infatti, l'azienda dovrebbe tenere una conferenza online in cui sarà annunciato l'arrivo degli Xiaomi 12 in Europa e in India.

Al momento non è chiaro se tutti e tre gli Xiaomi 12 arriveranno in Europa, ma nelle ultime settimane una serie di rumor ci ha convinti che sia Xiaomi 12 "standard" che Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X faranno il loro debutto occidentale il prossimo mese: negli scorsi giorni, infatti, sono comparse le specifiche tecniche di Xiaomi 12 e 12 Pro in variante global in rete, mentre anche Xiaomi 12X è trapelato online sul sito del produttore cinese.

Non è invece chiaro se, nella stessa cornice, Xiaomi presenterà anche Xiaomi 12 Lite o 12 Ultra, anche se tale eventualità sembra decisamente improbabile. Secondo le fonti di AndroidPlanet, la campagna marketing occidentale dei telefoni avrà titolo "Master Every Scene" e si concentrerà sulle fotocamere dei tre device.

In particolare, tutti e tre gli smartphone hanno un sensore principale da 50 MP, che nel caso di Xiaomi 12 Pro sarà leggermente più grande rispetto a Xiaomi 12 e 12X. Il modello Pro, inoltre, ha un sistema triple-camera composto da un grandangolo da 50 MP con angolo da 115° e da un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2x. Xiaomi 12 e 12X, invece, hanno un grandangolo da 13 MP con angolo di 123° e una fotocamera macro da 5 MP.

Xiaomi 12 e 12 Pro monteranno un SoC Snapdragon 8 Gen 1, mentre Xiaomi 12X si limiterà ad uno Snapdragon 870. Stando agli scorsi rumor, invece, Xiaomi 12 Pro sarà venduto, a seconda dell'opzione prescelta, tra 1.000 e 1.200 Euro, Xiaomi 12 tra 800 e 900 Euro e Xiaomi 12X tra 600 e 700 Euro.