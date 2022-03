Xiaomi 12 ha uno schermo incredibile: è il primo display a 12 bit per smartphone

Gli smartphone Xiaomi 12 sono arrivati in Italia il 15 marzo scorso, quando sono stati presentati i modelli occidentali degli smartphone usciti in Cina lo scorso dicembre. A due giorni di distanza dal lancio europeo dei device, è comparsa sul web la recensione dei loro schermi di DisplayMate, che sembra essere particolarmente lusinghiera.

Infatti, Xiaomi 12, 12 Pro e 12X hanno ottenuto un voto A+, il massimo raggiungibile nel sistema di classificazione degli schermi di DisplayMate: in particolare, secondo il portale specializzato nei display degli smartphone, la resa visiva dei tre flagship del produttore cinese è "visivamente indistinguibile dalla perfezione".

I tre smartphone della linea Xiaomi 12 hanno schermi di dimensioni e specifiche tecniche diverse, perciò ciascuno sembra eccellere in un comparto diverso. Per esempio, Xiaomi 12 Pro è il device con la risoluzione più elevata, pari a 1.440 x 3.200 p., il che gli garantisce un certo vantaggio nella nitidezza delle immagini. Inoltre, la luminosità dello schermo arriva a 1.541 nit con APL (Average Picture Level, la quantità di bianco mostrata dal display) basso, scendendo a 980 nit con APL al 100% (cioè con schermo completamente bianco).

Una delle particolarità di Xiaomi 12 e Xiaomi 12X, invece, è che entrambi supportano fino a 68 miliardi di colori grazie ai loro pannelli a 12 bit, i primi nella storia degli schermi per device mobili. Non a caso, dunque, la resa dei colori degli Xiaomi 12 è uno dei cavalli di battaglia della campagna promozionale della compagnia cinese, come potete vedere dal poster in calce.

Al contrario, invece, Xiaomi 12 Pro ha un pannello a 10 bit, offrendo fino a un massimo di un miliardo di colori. Lo smartphone, però, compensa tale mancanza con il proprio pannello LTPO, che permette il refresh rate dinamico tra 1 Hz e 120 Hz, anch'esso implementato per il momento su pochissimi telefoni in commercio.

Infine, DisplayMate applaude anche la scelta di Xiaomi di calibrare lo schermo degli Xiaomi 12 direttamente prima della messa in vendita, garantendo così l'ideale combinazione di resa del colore, contrasto e saturazione. Intanto, comunque, pare che anche Xiaomi 12 Ultra stia per essere annunciato, almeno in Cina.