Xiaomi 12 in sconto su Amazon per Natale: risparmio di oltre 200 Euro

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su Xiaomi 12, lo smartphone della società asiatica basato sulla piattaforma Snapdragon 8 Gen 1, con fotocamera principale da 50 megapixel, ultra grandangolare da 13 megapixel e telemacro da 13 megapixel. Il dispositivo ha raggiunto il prezzo più basso sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Lo sconto è il seguente:

Xiaomi 12 - Smartphone 8+128GB, 6.28” 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen 1, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Gray (Versione IT + 2 Anni di Garanzia): 549,90 Euro (799,90 Euro)

La consegna è garantita prima di Natale, ed effettuando l'acquisto oggi 14 Dicembre 2022 l'arrivo a casa è previsto per domani 15 Dicembre 2022. Amazon permette anche di effettuare il pagamento in dodici rate mensili da 45,83 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Secondo i dati di Keepa, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello su Amazon, addirittura inferiore anche a quello del Black Friday e Cyber Monday. Come sempre ricordiamo che la disponibilità a tale prezzo è legata all'effettiva quantità di unità scontate, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse per evitare di perdervi la riduzione.

Ricordiamo che sono anche disponibili le offerte di Natale targate Xiaomi.