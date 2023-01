Xiaomi 12 in sconto da Euronics, 250 euro in meno per versione da 256 GB

Al di fuori del volantino Superasaldi di Euronics, lanciato a inizio gennaio 2023 e disponibile fino al 25 del mese, si possono trovare presso la catena stellata anche altre promozioni interessanti su molti dispositivi d’elettronica: tra questi figura anche lo smartphone Xiaomi 12 a ben 250 euro in meno.

Il modello specifico coinvolto in questa promozione esterna al volantino mensile è lo Xiaomi 12 da 256 GB di archiviazione interna e con 8 GB di memoria RAM. Sotto la scocca si trovano poi una batteria da 4.500 mAh e il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 la cui frequenza massima è pari a 3 GHz. Il comparto fotocamera si compone di una lente frontale da 32 MP e tre posteriori, con principale da 50 megapixel. Infine, il display in dotazione è un AMOLED FHD+ da 6,28 pollici con refresh rate massimo pari a 120Hz.

Il prezzo di listino è fissato da Euronics a 899 euro ma, per un periodo di tempo non specificato, lo smartphone Xiaomi 12 verrà proposto a 649 euro grazie a un taglio del 27%. Il pagamento potrà essere completato in unica soluzione o in tre rate da 216,33 euro senza interessi con Klarna. Esclusa da questa cifra è la consegna a domicilio, il cui costo minimo è stimato a 7,90 euro.

Attenzione però alla validità della medesima promozione anche presso i punti vendita Euronics in Italia: in diverse località, infatti, risulta possibile acquistare Xiaomi 12 in loco a 649 euro, evitando così le spese di spedizione aggiuntive. In tal caso si può procedere anche con il pagamento online e il ritiro in qualsiasi momento, oppure con la prenotazione e il pagamento in negozio entro 24 ore.

Sempre da Euronics potete trovare anche lo smartwatch Garmin Venu a meno di metà prezzo.