Xiaomi 12 Series e Marvel Studios uniscono le forze per il nuovo film di Doctor Strange

A meno di un mese dalla presentazione di Xiaomi 12 Series, la nuova famiglia di smartphone targata Xiaomi abbraccia i Marvel Studios per lo sviluppo di una campagna di co-branding in vista del lancio del film “Doctor Strange nel Multiverso della Follia”, in uscita il 4 Maggio 2022 nelle sale.

Ispirandosi allo stesso Super Eroe, la collaborazione sottolinea come le eccezionali performance dello smartphone e le sue funzionalità più avanzate concentrino il potere nelle mani di chi lo utilizza. La campagna multicanale sarà on air in sette Paesi europei con contenuti creativi che atterreranno sul digital, sui canali social e Out of Home. La collaborazione tra i due brand prosegue dopo il successo dell’attività svolta nel 2021 con il lancio di Xiaomi Mi 11 e Black Widow.

“Siamo felici di rinnovare la collaborazione con Marvel Studios. Xiaomi 12 Series è la nostra famiglia di smartphone più potente e performante, all’altezza quindi di dominare la scena insieme a uno dei Super Eroi più enigmatici del Marvel Cinematic Universe” - ha affermato Doris Pan, Head of Marketing Xiaomi Western Europe.

I fan Marvel potranno sperimentare la potenza di Xiaomi 12 Series, dotata di processore Snapdragon 8 di prima generazione – la piattaforma mobile più avanzata di Qualcomm - una tripla fotocamera e una ricarica ultrarapida fino a 120W.

Oltre a un notevole hardware, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 presentano anche un miglioramento degli algoritmi di Intelligenza Artificiale e queste innovazioni rendono più facile che mai per gli utenti fotografare e fare video in qualsiasi momento, anche in condizioni di scarsa luminosità o con soggetti in movimento.