Xiaomi 12 sarà il primo smartphone con Snapdragon 898? Motorola dovrebbe seguire

Si continua a parlare del nuovo chipset Qualcomm top di gamma atteso sul mercato. Nel pomeriggio odierno abbiamo già visto i primi benchmark e dati tecnici dello Snapdragon 898, ma ora si discute dei primi smartphone che lo otterranno. Senza tradire la tradizione, Xiaomi dovrebbe farlo debuttare su Xiaomi 12 entro fine 2021.

Nel 2020 il colosso cinese presentò Xiaomi Mi 11 con Qualcomm Snapdragon 888 in esclusiva temporale, una mossa che in parte sorprese il pubblico e che divenne un precedente vero e proprio, segno dell’importanza del brand asiatico sul mercato globale. In vista della presentazione del chipset stesso da parte del produttore statunitense, attualmente attesa per inizio dicembre 2021, possiamo quindi già aspettarci il suo debutto su Xiaomi 12.

Stando a quanto riferito dal famoso informatore cinese Digital Chat Station, come potete vedere da post Weibo in fondo alla notizia, Motorola dovrebbe seguire a ruota la stessa Xiaomi. Citando DCS, “ricordo ancora come Moto rilasciò il primo smartphone con Qualcomm Snapdragon 870 a inizio anno. Ora anche lo smartphone Moto con Snapdragon 898 è confermato per fine anno”.

Insomma, non si tratterà di una esclusiva temporale per Xiaomi 12, bensì di un lancio anticipato anche per Motorola. Dovrebbero seguire poi Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 Ultra, oltre a prodotti di altri marchi ancora. Trattandosi però di semplici indiscrezioni, avvisiamo che è sempre meglio prenderli con le pinze.

Nel mentre si aggiorna la lista di smartphone Xiaomi che otterranno Android 12, complice l’uscita di nuovi dispositivi mobili sul mercato.