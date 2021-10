Xiaomi Mi 12: spunta online un brevetto, è questo il design dello smartphone?

Xiaomi Mi 12 è al centro dei rumor da qualche mese: ciò dipende dalla prossimità del suo lancio, poiché secondo alcuni rumor Xiaomi Mi 12 potrebbe uscire sul mercato già a novembre, in netto anticipo rispetto agli altri device del colosso cinese. L'ultimo leak riguarda il design dello smartphone, che sarebbe mostrato da un vecchio brevetto.

Il noto portale LetsGoDigital, specializzato in leak sugli smartphone cinesi, ha infatti portato a galla l'esistenza di un brevetto risalente a settembre 2020 e molto simile a quello che potrebbe essere il form factor definitivo di Xiaomi Mi 12, che potete vedere nell'immagine in calce.

Dando un'occhiata al dispositivo si possono notare alcune caratteristiche tipiche degli smartphone Xiaomi, come il display curvo e i bordi estremamente sottili attorno allo schermo. Il telefono somiglia molto al Mi 11, con un punch-hole nell'angolo in alto a sinistra, che contiene anche la selfie camera del dispositivo.

Riguardo al retro, il brevetto mostra un sistema con tre fotocamere al centro dello smartphone: la lente principale è quella più in alto, e sembra essere contornata da un anello piuttosto spesso, che potrebbe essere il nuovo flash del dispositivo. Al di sotto si trova una lente più piccola, probabilmente pensata per le foto grandangolari, e in fondo vi è una lente rettangolare, che potrebbe essere un teleobiettivo, insieme ad un altro flash LED, questa volta di forma circolare.

Il brevetto non fa invece menzione delle specifiche tecniche del dispositivo: tuttavia, le componenti di Xiaomi mi 12 sono state rivelate da un leak della scorsa settimana, secondo il quale il nuovo smartphone Xiaomi avrà un SoC Snapdragon 898.