Xiaomi 12 in super offerta: 429 euro per lo smartphone Snapdragon 8 Gen 1

Non c'è solamente l'offerta Amazon su iPhone 14 Pro ad attirare l'attenzione di chi è alla ricerca di uno smartphone. Infatti, online risulta attivo uno sconto importante su Xiaomi 12, dispositivo che punta alla fascia alta in termini di performance.

Lo smartphone dispone infatti di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ovvero il SoC utilizzato dai top di gamma 2022. A farsi notare in questo caso è poi il prezzo, che la stessa Xiaomi ha fatto scendere a 459,90 euro mediante il suo portale ufficiale. In precedenza, la variante da 8/128GB in colorazione Purple del dispositivo aveva un costo di 799,90 euro.

Si fa dunque riferimento, a conti fatti, a uno sconto di 340 euro. Tra l'altro, non è finita qui, in quanto basta aggiungere il prodotto al carrello per far scendere il prezzo a 429,90 euro, per un risparmio totale di 370 euro, grazie all'offerta Xiaomi di San Valentino 2023 (il tutto sarà attivo fino al 14 febbraio 2023).

Niente male in un periodo in cui i prezzi dei flagship sfondano agevolmente il "tetto" dei 1.000 euro. Certo, non si fa riferimento esattamente alla più recente delle soluzioni, dato che l'ufficialità a livello Global di Xiaomi 12 è arrivata a marzo 2022, ma capite bene che si può trattare di un'occasione potenzialmente interessante per più di qualcuno.

Se volete approfondire maggiormente lo smartphone coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Xiaomi 12 (uscita ad aprile 2022). Per il resto, ricordiamo che nel frattempo gli appassionati sono in attesa dell'arrivo Global della serie Xiaomi 13 (l'evento è fissato per il 26 febbraio 2023).