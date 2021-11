Xiaomi 12 supporterà ricarica rapida a 100W e avrà fotocamera da 50 MP?

Xiaomi 12 inizia a essere uno smartphone dai contorni sempre più definiti: se da una parte c’è praticamente la certezza del lancio con chipset Qualcomm Snapdragon 898, diventando così il primo dispositivo a riceverlo, dall’altra ci sono nuovi rumor riguardo ricarica rapida e sensore fotocamera principale.

A diffonderli in rete è stato, come qualcuno già può immaginare, il leakster Digital Chat Station tramite il portale cinese Weibo. Con uno dei suoi soliti, semplicissimi post ha affermato che Xiaomi 12 base dovrebbe supportare la ricarica rapida a 100W anziché 120W come visto sui predecessori Mi 10 Ultra e Mi 11T Pro. Quest’ultima tecnologia dovrebbe approdare invece proprio sulle varianti più avanzate di Xiaomi 12. Così facendo, Xiaomi dovrebbe rispondere al possibile supporto ai 125W per OPPO Find X4.

Per quanto riguarda il comparto fotocamera, per Xiaomi 12 vanilla si parla di un sensore principale da 50 MP non accompagnato da un obiettivo periscopio e da una fotocamera ultra grandangolare di alta qualità. Il focus dei tecnici Xiaomi verrà posto piuttosto sul software della fotocamera, almeno secondo quanto detto da Digital Chat Station. Infine, lo smartphone dovrebbe presentare una batteria di grandi dimensioni mantenendo comunque un corpo sottile e un rapporto schermo-scocca elevato. Come da prassi, consigliamo di considerare tali rumor con una certa cautela.

Giusto due giorni fa Xiaomi ha presentato la dissipazione Loop LiquidCool, ibrido che consentirà di raddoppiare le prestazioni delle attuali Vapor Chamber.