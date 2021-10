Xiaomi Mi 12 con tre sensori da 50 MP? Ecco gli ultimi leak

Xiaomi Mi 12 è al centro dei leak delle ultime settimane, benché non si sappia ancora quando il dispositivo verrà presentato. In attesa che Xiaomi mostri il suo nuovo smartphone flagship, sono trapelate online sia la scheda tecnica di Xiaomi Mi 12 che il suo design. Inoltre, un leaker ha pubblicato delle immagini della fotocamera dello smartphone.

La fotocamera del nuovo dispositivo Xiaomi è al centro dei rumor più disparati: alcuni mesi fa, delle indiscrezioni puntavano verso un Mi 12 con fotocamera da 200 MP, ma sono stati rapidamente messe a tacere da alcuni noti leaker, che dicevano di aspettarsi una semplice lente da 50 MP.

Secondo quanto riportato su Weibo dal tipster Digital Chat Station, però, Xiaomi Mi 12 avrà ben tre lenti da 50 MP, che insieme comporranno la fotocamera principale del dispositivo. Il particolare design a "M" della fotocamera è visibile nella foto in calce a questa notizia e permette di intravedere cosa sarà montato sul telefono.

Il sensore utilizzato per le foto standard sarà piuttosto ampio e posto in posizione centrale sul retro dello smartphone, mentre la fotocamera per le immagini grandangolari e la lente periscopica saranno poste ai lati della principale. Ovviamente, tutte e tre le lenti avranno un sensore da 50 MP.

Il posizionamento delle lenti sembra però contrastare con un design di Xiaomi Mi 12 brevettato lo scorso anno, dunque vi invitiamo a prendere la notizia con una le pinze.