Xiaomi 12 Ultra, finalmente arriva la prima foto dal vivo: che fotocamera!

Ormai Xiaomi 12 Ultra sembra essere dietro l'angolo: solo poche ore fa, il device è trapelato tra gli smartphone Xiaomi in arrivo a luglio, mentre oggi, finalmente, arriva la prima fotografia dal vivo di Xiaomi 12 Ultra, che potete vedere in calce a questa notizia.

La fotografia è stata scattata dal leaker Shadow_Leaks, che l'ha anche pubblicata su Twitter, senza però fornire alcuna nuova informazione tecnica sullo smartphone. Stando a quanto sappiamo, però, Xiaomi 12 Ultra completerà la serie 12 del produttore di Pechino verso l'alto, configurandosi come una proposta di fascia alta dotata di una fotocamera davvero incredibile.

Stando agli ultimi leak sulla scheda tecnica di Xiaomi 12 Ultra, infatti, lo smartphone avrà una lente principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 48 MP e una lente periscopica da 48 MP. L'obiettivo principale, inoltre, dovrebbe utilizzare la stabilizzazione ottica OIS, mentre la fotocamera dovrebbe comprendere diversi sensori aggiuntivi sui quali non sappiamo ancora quasi nulla. Completa il comparto fotografico il chip ISP sviluppato da Xiaomi appositamente per Xiaomi 12 Ultra.

Sotto la scocca del device troveremo invece un chip Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, insieme ad una RAM ancora da definire (probabilmente 8/12 GB) e uno storage UFS 3.1 che avrà sicuramente le opzioni da 256 e da 512 GB, più forse quella da 128 GB. Accanto a questi ultimi, poi, troviamo una generosa batteria da 5.000 mAh.

Sfortunatamente, Xiaomi 12 Ultra non avrà il fast charging a 120 W presente su altri smartphone Xiaomi, ma si limiterà ad una ricarica rapida a 67 W. Infine, lo schermo del device dovrebbe essere un pannello da 6,73", anche se per il momento non conosciamo altre specifiche relative a quest'ultimo.