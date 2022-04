Xiaomi 12 Ultra arriverà in tantissime varianti e colorazioni diverse: ecco quali

Dopo aver scoperto che Xiaomi 12 Ultra avrà una fotocamera sorprendente grazie all'inclusione dell'obiettivo Sony IMX800, pare che siano trapelate alcune nuove indiscrezioni sul top di gamma di casa Xiaomi, che dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2022.

Nello specifico, è il portale cinese ITHome a rivelare alcuni dei particolari del design di Xiaomi 12 Ultra, pur senza specificare da quale fonte arrivino le informazioni riportate. In realtà, conosciamo già il form factor di Xiaomi 12 Ultra grazie a dei render comparsi in rete a inizio marzo, mentre ITHome ci spiega quali saranno le colorazioni e i materiali dello smartphone.

Per esempio, Xiaomi 12 Ultra sarà venduto in tre varianti di materiale, ovvero vetro, ceramica e pelle "vegana", ovvero ecopelle, Si tratta di una scelta di materiali piuttosto ampia, soprattutto se consideriamo che il predecessore del top di gamma del produttore cinese, Xiaomi 11 Ultra, era venduto solo nella versione in ceramica.

Ogni materiale, inoltre, sarà dotato anche di colorazioni specifiche: infatti, chi vorrà uno Xiaomi 12 Ultra colorato dovrà optare per un modello in vetro, mentre chi desidera uno smartphone più sobrio, magari in bianco o in nero, dovrà scegliere il modello in ceramica. Ancora ignote sono invece le colorazioni della versione in finta pelle del telefono.

Infine, ITHome conferma che i prezzi del device varieranno in base al materiale prescelto: ad esempio, lo smartphone in ceramica avrà un costo più elevato di quello in vetro, ma dovrebbe ripagare l'investimento con una maggiore resistenza agli urti e alle cadute. Non è chiaro invece dove si collocherà, in termini di prezzo, la variante in ecopelle.