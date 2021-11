Xiaomi 12 Ultra avrà una fotocamera firmata Leica? Possibile accordo tra i due brand

Xiaomi vuole calare l’”asso pigliatutto” contro Huawei, aggiudicandosi non solo un’importante fetta di utenza sul mercato domestico, ma anche alcuni partner commerciali chiave. Tra di essi c’è Leica, storica azienda tedesca che ha accompagnato Huawei per anni lato fotocamera e che, ora, dovrebbe trovare nuovi colleghi in Xiaomi.

A parlarne è stato il famoso informatore cinese Digital Chat Station tramite il social network Weibo, dove ha pubblicato e rimosso con velocità fulminea il post d’interesse, poi recuperato da altri tipster come chunvn8888.

Il contenuto del post lo potete vedere in calce all’articolo: senza dilungarsi in tante parole, DCS ha pubblicato la foto di uno smartphone con modulo fotocamera identico a quello visto su Xiaomi Mi 11 Ultra, ergo con display posteriore a lato in corrispondenza del logo Leica. Non dovrebbe quindi trattarsi di una foto di Xiaomi 12 Ultra, bensì dell’ultimo modello ammiraglia rilasciato sul mercato con la semplice visualizzazione del marchio tedesco.

Ovviamente resta solo una indiscrezione da prendere con le pinze ma, dati i precedenti di DCS, possiamo mantenere vivo un certo hype, specialmente considerato che ancora a maggio si parlava della possibile partnership tra Xiaomi e Leica.

Così facendo, il gigante europeo potrebbe fare il bis dopo il lancio di Sharp Aquos R6 con sensore da 20 MP con dimensione pari a un pollice, con la differenza che i dispositivi Xiaomi approderanno rapidamente anche in Europa per la gioia dei consumatori del Vecchio Continente.