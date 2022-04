Xiaomi 12 Ultra avrà la miglior fotocamera sul mercato? Leakato il sensore Sony IMX989

Mancano ormai solo un paio di settimane alla presunta release cinese di Xiaomi 12 Ultra, che dovrebbe arrivare sul mercato orientale il 10 maggio prossimo. In attesa della presentazione dello smartphone, alcuni leak sembrano aver svelato i dettagli tecnici della fotocamera di Xiaomi 12 Ultra.

Lo smartphone top di gamma di Xiaomi, infatti, dovrebbe essere un dispositivo incentrato sulla fotografia dotato di una fotocamera realizzata in partnership con Leica. Fino a qualche settimana fa, gli insider e i leaker specializzati credevano che Xiaomi 12 Ultra avrebbe montato un sensore Sony IMX800 da 50 MP, ma sembra che le cose stiano diversamente.

Secondo il noto tipster cinese Digital chat Station, infatti, Xiaomi 12 Ultra avrà il sensore Sony IMX989 come sua fotocamera principale. La notizia è interessante per due motivi: il primo, ovviamente, è che fa luce sulle caratteristiche tecniche del nuovo flagship Xiaomi; il secondo è che Digital Chat Station sembra prevedere l'uscita di ben due obiettivi Sony di nuova generazione, ovvero l'IMX866 e l'IMX989, entrambi pensati per gli smartphone di fascia alta.

Lo stesso leaker spiega che l'IMX989, al pari dell'866, avrà una risoluzione da 50 MP, insieme ad un diametro di circa 1" o poco meno: le dimensioni del nuovo sensore IMX di serie 9, dunque, sarebbero leggermente minori di quelle dell'IMX866, che dovrebbe arrivare agli 1,1" di diametro.

Altri insider, nelle scorse ore, hanno poi ribadito la scheda tecnica di Xiaomi 12 Ultra, che dovrebbe essere dotato di uno schermo AMOLED LTPO da 6,73" con risoluzione 2K e refresh rate fino a 120 Hz. Accanto alla fotocamera principale da 50 MP, lo smartphone dovrebbe montare anche un grandangolo da 48 MP con OIS e un teleobiettivo da 48 MP.

Infine, sotto la scocca dello smartphone dovrebbe trovarsi il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+, insieme ad una batteria da 4.900 mAh con supporto al fast charging fino a 120 W.