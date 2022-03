Xiaomi 12 Ultra: la bellissima fotocamera Leica si mostra in un render leakato

Xiaomi 12 Ultra sarà il device top di gamma della linea 12 di Xiaomi e potrebbe uscire verso metà 2022. Man mano che la finestra di lancio del device si avvicina, i fan entrano in possesso di un numero sempre maggiore di informazioni sullo smartphone: per esempio, la scorsa settimana è trapelata la scheda tecnica di Xiaomi 12 Ultra.

Oggi, invece, sono comparsi online i primi render di Xiaomi 12 Ultra, che potete vedere nell'immagine in calce. A differenza dei render del device comparsi negli scorsi mesi, questi sembrano essere decisamente più realistici, poiché mantengono l'incredibile fotocamera firmata Leica ma non includono invece il secondo schermo posteriore, presente nei precedenti concept render ma mai avvalorato da alcun leak tecnico.

In particolare, i render confermato che Xiaomi 12 Ultra avrà un'enorme fotocamera tonda dotata di almeno quattro lenti, tra cui una principale, un grandangolo, un teleobiettivo e una lente periscopica con zoom ottico 5x. La particolarità del dispositivo è ovviamente quella di avere un alloggiamento circolare per la fotocamera, che dovrebbe essere il punto forte di Xiaomi 12 Ultra.

Sotto la scocca del dispositivo dovremmo trovare un chipset diverso da quello di Xiaomi 12, ovvero il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 1+, refresh dello Snapdragon 8 Gen 1 la cui uscita dovrebbe essere fissata entro la fine dell'estate. Considerate le finestre di uscita del nuovo SoC Qualcomm e di Xiaomi 12 Ultra, non è improbabile che lo smartphone sarà il primo al mondo a montare il nuovo chipset Snapdragon.

Stando ai rumor, comunque, Xiaomi 12 Ultra avrà uno schermo AMOLED QHD+ con refresh rate dinamico fino a 120 Hz, una RAM da 12 GB o addirittura da 16 GB e uno storage fino a 512 GB. Sotto la scocca del dispositivo si troverà anche una capiente batteria da 5.000 mAh con supporto per il fast charging fino a 120 W o persino fino a 150 W.

Non è comunque chiaro se Xiaomi 12 Ultra uscirà in Europa nel corso del 2022: al momento, infatti, sappiamo solo che l'uscita europea di Xiaomi 12 è imminente, così come quella di Xiaomi 12 Pro e di Xiaomi 12X, che potrebbero essere svelati il 15 marzo prossimo.