Xiaomi 12 Ultra cambia nome prima del lancio: ecco come si chiamerà

La scorsa settimana, vi abbiamo riportato che Xiaomi 12 Ultra uscirà il 5 luglio. Come sempre, man mano che ci avviciniamo alla data di lancio trapelano nuovi dettagli sullo smartphone: in questo caso, per esempio, abbiamo scoperto che il device non si chiamerà Xiaomi 12 Ultra.

A quanto pare, infatti, il telefono top di gamma della linea 12 di Xiaomi si chiamerà Xiaomi 12S Ultra, probabilmente per porsi in continuità con Xiaomi 12S e 12S Pro, che dovrebbero essere anch'essi rilasciati a luglio. A questo punto, dunque, è più che lecito aspettarsi che tutti e tre i device vengano svelati a inizio luglio durante lo stesso evento di lancio.

Stando al leaker Niuwan Technology, Xiaomi 12S Ultra avrà uno schermo AMOLED LTPO da 6,7" con risoluzione Quad HD+ e refresh rate massimo da 120 Hz, insieme ad uno Snapdragon 8+ Gen1 e ad una batteria da 4.800 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 67 W e wireless da 50 W. Inoltre, Xiaomi 12S Ultra potrebbe essere il primo smartphone con SoC Snapdragon 8+ Gen1 ad arrivare sul mercato.

Lo stesso leaker, poi, aggiunge che Xiaomi 12S Ultra avrà una RAM LPDDR5 da 12 GB e uno storage UFS 3.1 da 512 GB, insieme ad una fotocamera frontale da 20 MP e ad un modulo posteriore composto da una lente principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 48 MP e una lente periscopica da 48 MP. Inoltre, lo smartphone sarà lanciato con preinstallato Android 12, insieme al Leica Imaging System, un algoritmo di miglioramento delle immagini realizzato da Leica.

Intanto, un altro post su Weibo mostra un'immagine con dei biglietti di invito targati Xiaomi, che potete vedere in calce. Stando a GizmoChina, i biglietti spiegherebbero che Xiaomi terrà un evento a inizio luglio, durante il quale saranno presentati Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra.