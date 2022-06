Xiaomi 12 Ultra sarà il cameraphone perfetto: in arrivo con fotocamera da 200 MP

Dopo aver scoperto che Xiaomi 12 Ultra avrà la ricarica wireless a 67 W, arrivano oggi nuove indiscrezioni sulla possibile data d'uscita dello smartphone che dovrebbe completare la linea 12 del produttore cinese verso l'alto. Nello specifico, pare che Xiaomi 12 Ultra sarà lanciato a luglio.

La notizia conferma dunque lo slittamento di un mese di Xiaomi 12 Ultra, inizialmente previsto tra le release di giugno di Xiaomi: se l'indiscrezione fosse corretta, dunque, il mese in corso sarebbe destinato unicamente a Xiaomi 12S, 12S Pro e Mi Mix Fold 2, mentre Xiaomi 12 Ultra dovrebbe fare il suo debutto cinese in estate inoltrata.

In questo modo, Xiaomi dilazionerebbe le uscite per avere almeno un lancio al mese, escludendo probabilmente il mese di agosto, storicamente particolarmente debole per il mercato smartphone. Inoltre, stando a quanto riporta GizChina, uno dei selling point del dispositivo dovrebbe essere la sua generosa batteria da 5.000 mAh, pari a quella di Xiaomi 11 Ultra.

Altro selling point dello smartphone, per ammissione del fondatore e CEO di Xiaomi Lei Jun, dovrebbe essere lo sviluppo della fotocamera da parte di Leica, che dovrebbe aver dotato Xiaomi 12 Ultra di una fotocamera principale da top di gamma, di un ultra-grandangolo e di un teleobiettivo periscopico. Inoltre, la fotocamera principale dovrebbe supportare l'Optical Image Stabilization, o OIS.

Lato video, invece, Xiaomi 12 Ultra dovrebbe supportare un algoritmo di image processing di Leica, il quale dovrebbe permettere la registrazione di clip in 8K e l'applicazione di filtri avanzati su queste ultime. La gestione dei filtri, in particolare, dovrebbe essere garantita dal chip ISP sviluppato da Xiaomi appositamente per lo smartphone Ultra di nuova generazione.

In termini hardware, invece, si fanno sempre più insistenti i leak secondo cui Xiaomi 12 Ultra avrà una fotocamera da 200 MP con dimensioni pari a 1", uno schermo Samsung con refresh rate da 165 Hz e il supporto per la ricarica rapida fino a 200 W, insieme ovviamente al SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1.