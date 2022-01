Xiaomi 12 Ultra sarebbe stato cancellato, ma c'è una spiegazione

Xiaomi 12 è stato lanciato lo scorso dicembre insieme a Xiaomi 12 Pro e 12X, ma non è ancora stato rilasciato sul mercato occidentale. Nonostante ciò, leaker e tipster sono ormai concentrati su Xiaomi 12 Ultra, il top di gamma della linea 12 di smartphone del colosso di Pechino, dotato di un'incredibile fotocamera Leica.

Se siete tra coloro che aspettano con ansia il device, però, l'ultimo report del portale Xiaomiui potrebbe essere una doccia fredda: a quanto pare, infatti, Xiaomi 12 Ultra non verrà mai messo in vendita né in Cina né all'estero. Il report di Xiaomiui si basa sull'analisi dei codename dei dispositivi della linea Xiaomi 12, cioè dei loro nomi di lavorazione: Xiaomi 12 sarebbe L3, mentre Xiaomi 12 Pro sarebbe L2.

Stando a quanto scoperto da Xiaomiui, la posizione L1, che finora credevamo essere occupata da Xiaomi 12 Ultra, viene invece utilizzata come codename per Xiaomi Mi Mix 5 Pro, un altro device flagship che dovrebbe essere lanciato nel 2022. A corroborare ulteriormente l'indiscrezione vi è anche il fatto che altri leak si sono riferiti a Xiaomi Mi Mix 5 "standard" con il codename L1A, dove la lettera "A" sta ad indicare una variante del modello L1.

Xiaomiui, poi, ha analizzato anche i model number di Xiaomi 12, 12 Pro e Mi Mix 5 Pro: i primi due hanno numero di modello 2201123C e 2201122C, dove le prime quattro cifre indicano il mese di uscita, cioè "01/22", gennaio 2022; Mi Mix 5 e Mix 5 Pro hanno invece model number 2203121AC e 2203121C, il che indica la loro uscita nel mese di marzo.

Tuttavia, esistono delle fonti affidabili sull'esistenza di Xiaomi 12 Ultra, tanto che secondo alcuni leak Xiaomi 12 Ultra sarebbe uscito a febbraio in Cina e qualche mese dopo nel resto del mondo. Inoltre, appare improbabile che Xiaomi decida di interrompere la collaborazione con Leica, che sta lavorando alle lenti fotografiche dello smartphone, prima ancora di completare un telefono.

Con ogni probabilità, dunque, Xiaomi 12 Ultra sarà sostituito da Mi Mix 5 Pro solo in termini di "nomenclatura", ma le caratteristiche finora trapelate in rete del device, la sua scheda tecnica e, soprattutto, l'obiettivo sviluppato da Leica, dovrebbero rimanere invariati al netto del cambio di nome.