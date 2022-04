Xiaomi 12 Ultra, clamoroso leak: un poster 'rubato' mostra la data d'uscita

Già da qualche settimana sappiamo che Xiaomi 12 Ultra potrebbe uscire a maggio: il flagship della serie Xiaomi 12, infatti, dovrebbe arrivare sul mercato cinese verso la metà dell'anno, quasi sicuramente prima dell'estate. Oggi, però, un clamoroso leak di un poster promozionale dello smartphone ne ha svelato la data di uscita.

Stando al poster, apparso inizialmente sul portale di microblogging cinese Weibo e poi ricondiviso su Twitter da Ben Geskin, Xiaomi 12 Ultra arriverà il 10 maggio in Cina. Non abbiamo invece alcuna notizia su un lancio globale del telefono che, qualora fosse confermato, avverrebbe quasi sicuramente nella seconda metà dell'anno. Potete comunque dare un'occhiata al poster leakato in calce a questa notizia.

L'immagine conferma anche che Xiaomi 12 Ultra avrà uno Snapdragon 8 Gen 1+, il processore di nuova generazione di Qualcomm che dovrebbe a sua volta fare il proprio debutto a maggio, sostituendo lo Snapdragon 8 Gen 1. In realtà, la presenza del SoC in un poster dello smartphone sembra aver lasciato alcuni utenti piuttosto confusi: il chipset, infatti, verrà annunciato solo a pochi giorni dalla presentazione di Xiaomi 12 Ultra.

Ciò lascia pensare che il poster sia stato creato per le ultime battute della campagna promozionale di Xiaomi prima dell'annuncio ufficiale dello smartphone, oppure che si tratti di un semplice falso. In ogni caso, diverse sono le fonti affidabili che puntano ad una release a maggio per Xiaomi 12 Ultra.

Inoltre, alcuni recenti report hanno spiegato che lo smartphone avrà un pannello AMOLED da 6,73" con tecnologia LTPO 2.0, un refresh rate da 120 Hz e il supporto per i colori a 10-bit. Altra indiscrezione piuttosto diffusa tra i leaker cinesi, infine, è che il telefono monterà una lente fotografica Sony IMX800.