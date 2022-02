Xiaomi 12 Ultra compare sul database IMEI: trapelano scheda tecnica e finestra di lancio

Dopo aver scoperto, solo poche ore fa, che Xiaomi 12 Ultra avrà un chipset diverso da Xiaomi 12, il modello top di gamma della linea 12 del produttore pechinese torna al centro delle indiscrezioni per via della sua apparizione sul database IMEI con codename Xiaomi L2S e model number 2206122SC.

Il listing dello smartphone sul database di IMEI è stato reperito dal portale Xiaomiui, il quale ha anche pubblicato un'immagine della certificazione relativa allo smartphone, che trovate in calce a questa notizia. Xiamiui spiega che Xiaomi 12 Ultra sarà realizzato sulla base di Xiaomi 12 Pro, tanto da condividere buona parte del suo codename con quest'ultimo, che era chiamato "Xiaomi L2".

Inoltre, le due lettere "SC" al termine del model number del telefono sembrano fugare ogni dubbio circa il fatto che si tratti di Xiaomi 12 Ultra, poiché sia Xiaomi 10 Ultra che Xiaomi 11 Ultra presentavano la sigla "SC" nel loro model number, che dunque sembra essere utilizzata da Xiaomi per i propri smartphone top di gamma.

Stando a quanto riporta Xiaomiui, Xiaomi 12 Ultra avrà un SoC Snapdragon 8 Gen 1+, al momento chiamato "Qualcomm SM-8475" in vista dell'annuncio ufficiale da parte di Qualcomm. Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche del telefono, il portale specializzato in smartphone cinesi spiega che Xiaomi 12 Ultra sarà molto simile a Xiaomi 12 Pro, così come Xiaomi 11 Ultra era simile a Xiaomi 11 Pro e lo stesso valeva due anni fa per Xiaomi 10 Pro e 10 Ultra.

Tuttavia, alcuni cambiamenti, seppur ridotto, dovrebbero essere stati implementati da Xiaomi per giustificare un prezzo leggermente più alto di Xiaomi 12 Ultra rispetto al modello Pro della stessa serie: in particolare, la fotocamera dello smartphone sarà firmata da Leica e sarà migliore di quella (già ottima) di Xiaomi 12 Pro, mentre il device avrà delle feature comuni a Xiaomi MIX 5 Pro, che per qualche tempo si credeva fosse il semplice rebranding di Xiaomi 12 Ultra.

Tra queste feature "extra" troviamo un display leggermente migliorato e delle funzioni salva-batteria, che però non sono state ancora approfondite né dai leaker né tantomeno da Xiaomi stessa. Infine, il model number di Xiaomi 12 Ultra nel database IMEI inizia con le cifre 2206, che lasciano pensare che il device verrà lanciato e messo in commercio nel mese di giugno 2022.