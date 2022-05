Xiaomi 12 Ultra, fotocamera da record: avrà un sensore IMX800 e lo zoom 120x

La scheda tecnica di Xiaomi 12 Ultra è comparsa in rete solo pochi giorni fa, in vista del lancio ufficiale dello smartphone, che dovrebbe avvenire tra fine maggio e inizio giugno. Oggi, invece, a trapelare sul web sono le prime immagini dell'alloggiamento della fotocamera di Xiaomi 12 Ultra.

Come potete vedere dal tweet di SlashLeaks riportato in calce, infatti, sembra circolare in rete una fotografia del pannello posteriore di Xiaomi 12 Ultra, che sembra rivelare definitivamente la forma dell'enorme pannello fotocamera del dispositivo, che comprende ben otto alloggiamenti diversi per lenti, flash e sensori.

L'immagine è in linea con i leak sul form factor di Xiaomi 12 Ultra, che ormai si susseguono da diversi mesi e che sono concordi nel dire che lo smartphone avrà un camera bump circolare in posizione centrale sul pannello posteriore. Più difficile è invece capire quanti saranno gli obiettivi dello smartphone: sicuramente, nel foro tondo centrale dovrebbe trovarsi la fotocamera principale di Xiaomi 12 Ultra, che potrebbe essere un Sony Exmor IMX800 da 1/1.1" o un Sony IMX989 di nuova generazione.

Per quanto riguarda gli altri fori, invece, non possiamo che speculare che due (quello tondo a sinistra e quello in basso in posizione centrale) saranno occupati dal grandangolo e dal teleobiettivo dello smartphone, che potrebbero essere gli stessi di Xiaomi 12 Pro. È però anche possibile che Xiaomi opti per un sistema quad-camera, simile a quello dei Samsung Galaxy S22 Ultra, con un secondo teleobiettivo integrato.

A questi quattro fori si aggiungerebbero poi un Flash dual LED e un sensore ToF, mentre il settimo "buco" potrebbe essere utilizzato per altri sensori, magari sviluppati "in casa" da Xiaomi insieme a Leica. Solo ieri, inoltre, è emerso che Xiaomi sta sviluppando anche un chip ISP per Xiaomi 12 Ultra.

Stando ad un report di IT Home, comunque, la fotocamera principale sarà da 50 MP, il grandangolo e il teleobiettivo da 48 MP e la selfie-camera, posizionata sullo schermo frontale del device, sarà a sua volta da 48 MP. Inoltre, è possibile che il telefono riesca a garantire, proprio grazie al chip ISP dedicato, uno zoom ottico e digitale fino a 120x.