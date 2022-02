Xiaomi 12 Ultra: grandi novità tecniche, monterà un chip diverso da Xiaomi 12

Mentre Xiaomi 12 Pro si appresta a debuttare in occidente, pare ormai certo che Xiaomi sia al lavoro su Xiaomi 12 Ultra, il top di gamma della linea 12 che potrebbe vedere la luce a metà 2022, almeno in Cina. Benché il device sia ancora avvolto nel mistero, grazie ad un leak oggi sappiamo qualcosa in più sulla sua scheda tecnica.

Il noto tipster cinese Digital Chat Station, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Weibo (un sito web di microblogging cinese) alcune interessanti indiscrezioni sul SoC del prossimo device flagship di Xioami: nello specifico, Xiaomi 12 Ultra monterà un chipset Snapdragon 8 Gen 1+, ovvero il refresh dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, lanciato solo lo scorso dicembre.

Digital Chat Station ha riportato l'annuncio spiegando di aver scoperto uno smartphone Xiaomi con SoC SM-8475, un chipset ancora sconosciuto ma presumibilmente legato alla lla linea Snapdragon 8 Gen 1, che ha numero di modello SM-8450.



Se ciò fosse vero, anche i rumor secondo cui Qualcomm desidera annunciare il proprio nuovo chipset quanto prima sarebbero confermati: se infatti venisse rispettata la scansione temporale annuale del produttore, probabilmente Snapdragon 8 Gen 1+ verrà montato direttamente su Xiaomi 13, e non su Xiaomi 12 Ultra, la cui uscita sembra essere programmata per l'estate.

Con ogni probabilità, dunque, Qualcomm annuncerà due chipset Snapdragon nel 2022, ovvero il modello "mid-gen" Snapdragon 8 Gen 1+, che potrebbe essere presentato prima dell'estate, e il modello di nuova generazione Snapdragon 8 Gen 2, che dovrebbe arrivare verso fine anno. Inoltre, possiamo aspettarci che Xiaomi 12 Ultra sarà uno dei primi smartphone a montare il SoC Snapdragon 8 Gen 1+, esattamente come avvenuto per Xiaomi 12 con Snapdragon 8 Gen 1 lo scorso dicembre.