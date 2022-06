Xiaomi 12 Ultra si mostra in altre immagini: c'è sempre la fotocamera gigante Leica!

Xiaomi 12 Ultra torna sotto la luce dei riflettori grazie a una nuova serie di render interessanti: in seguito alla conferma della fotocamera Leica dataci da un poster dedicato al dispositivo mobile, giusto in queste ore sono stati diffusi in rete molti dettagli tecnici su Xiaomi 12 Ultra.

Grazie ai colleghi di Zouton e al rinomato informatore Steve Hemmerstoffer, noto altrimenti come OnLeaks, possiamo analizzare maggiormente nel dettaglio il prossimo flagship della casa cinese. Partiamo proprio dal comparto fotocamera: come già trapelato in precedenza, posteriormente si dovrebbe trovare un modulo gigantesco circolare firmato Leica con un ritaglio centrale per la fotocamera principale da 50 MP e altri sei fori con almeno altri due sensori da 48 MP, rispettivamente ultra-wide e periscopico. Anteriormente, invece, dovrebbe trovarsi un notch punch-hole centrale per una lente da 20 megapixel.

Venendo al display, Xiaomi 12 Ultra dovrebbe avere un pannello AMOLED a cascata da 6,6 pollici con risoluzione pari a 1.440 x 3.200 pixel, aspect ratio 20:9, refresh rate pari a 120Hz, luminosità di picco pari a 1700 nits e supporto alla tecnologia HDR10+. Infine, i render di Hemmerstoffer suggeriscono dimensioni di 161,9 x 74,3 x 9,5 mm e un peso di 234 grammi. Come da nostra prassi consigliamo di valutare con attenzione tutte queste informazioni, soprattutto considerato che il lancio di Xiaomi 12 Ultra si sta avvicinando e i primi teaser potrebbero essere dietro l’angolo.

L’estate 2022 dovrebbe tra l’altro vedere anche il lancio di Xiaomi Mix Fold 2 e Xiaomi 12S.