Xiaomi 12 Ultra si mostra con nuovi render: il modulo fotocamera Leica è gigantesco

La gamma di smartphone Xiaomi 12 si è mostrata con nuove custodie giusto qualche giorno fa, lasciando pensare a uno Xiaomi 12 Ultra dal design davvero insolito. Proprio in seguito alla pubblicazione di tali leak, i soliti concept artist hanno pensato di creare nuovi render 3D di Xiaomi 12 Ultra per cercare di intuire il form factor del prodotto.

Grazie allo sforzo combinato del tipster RODENT950, che ha diffuso una foto in alta definizione della possibile custodia dello smartphone, e al graphic designer Technizo Concept abbiamo dunque una serie di immagini interessanti, diffuse poi dal rinomato sito olandese LetsGoDigital.

Il protagonista è chiaramente il comparto fotocamera, dalla forma circolare e dalle dimensioni sorprendenti. Al suo interno risultano esserci quattro sensori, uno in più rispetto al predecessore Xiaomi Mi 11 Ultra: la fotocamera principale si collocherà esattamente al centro, mentre il sensore ultra-grandangolare si collocherà a sinistra e il teleobiettivo nella parte inferiore. Superiormente, invece, troveremo un sensore ToF o un teleobiettivo con zoom 2x-3x. Infine, non mancheranno il flash LED, un sensore per la luce e il PDAF.

Secondo le informazioni ottenute da LetsGoDigital, il comparto fotocamera otterrà un microfono dedicato per registrare video con audio pulito, contribuendo alla risoluzione 8K nell’intento di offrire l’esperienza migliore possibile. Allo stesso modo, non mancherà il sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine.

Nei render si nota poi il logo Leica dato che, secondo informazioni diffuse online un mese fa, Xiaomi e Leica avrebbero raggiunto un accordo dopo la scissione tra il colosso tedesco e la rivale Huawei. In altre parole, sembra proprio che il produttore cinese voglia fare le cose in grande con Xiaomi 12 Ultra. Sarà davvero così? Lo capiremo soltanto nel 2022.