Xiaomi 12 Ultra non è morto: un leaker anticipa design e fotocamera

Mentre si avvicina il lancio globale di Xiaomi 12 e 12 Pro, molti fan di Xiaomi si chiedono cosa ne sia stato di Xiaomi 12 Ultra, il top di gamma della linea di smartphone flagship del produttore cinese che non è stato presentato a dicembre e che dovrebbe arrivare nei negozi cinesi tra pochi mesi.

Gli ultimi rumor emersi su Xiaomi 12 Ultra non sono incoraggianti, dal momento che pare che Xiaomi 12 Ultra sia stato cancellato e rinominato Xiaomi Mi Mix 5 Pro, mentre la sua uscita sarebbe stata posticipata al 2022 inoltrato, nonostante lo scorso mese un leaker avesse stabilito che Xiaomi 12 Ultra fosse pronto al lancio in Cina.

A tornare sul telefono top di gamma di Xiaomi è ora il leaker cinese Digital Chat Station, che in un post su Weibo ha spiegato che Xiaomi 12 Ultra esiste ancora e non è stato cancellato o rinominato Mi Mix 5 Pro, soffermandosi anche su alcune delle sue caratteristiche tecniche.

In particolare, Digital Chat Station spiega che Xiaomi 12 Ultra avrà uno schermo curvo con risoluzione 2K dotato di selfie-camera con tecnologia punch-hole allineata in alto al centro del device. Lo schermo, inoltre, dovrebbe avere delle specifiche da top di gamma, come un refresh rate da 120 Hz, un touch sampling rate elevato e il supporto per l'HDR10+.

Il tipster si è anche focalizzato sul design dello smartphone, riportando un particolare piuttosto insolito, ovvero un Middle Frame dorato insieme ad un pannello posteriore nero. Non è chiaro perché Digital Chat Station si sia focalizzato su questo dettaglio o se vi saranno altre colorazioni del device, ma sicuramente la combinazione oro e nero potrebbe dare un feeling estremamente elegante a Xiaomi 12 Ultra.

Digital Chat Station conferma poi che il modulo della fotocamera principale sarà enorme e sarà anch'esso di colore nero: stando ai leak degli scorsi mesi, la fotocamera posteriore di Xiaomi 12 Ultra dovrebbe seguire le orme di quella di Xiaomi 11 Ultra e presentare un sistema triple camera da 50 + 48 + 48 MP, con la fotocamera principale da 50 MP e un grandangolo e un teleobiettivo da 48 MP ciascuno.