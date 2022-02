Xiaomi 12 Ultra non ha più segreti lato fotocamera: il nuovo prodigio firmato Leica

A oggi la serie di smartphone Xiaomi 12 presentata a fine dicembre conta su un trio di modelli: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X. Da diverso tempo si discute però del possibile rilascio di Xiaomi 12 Ultra, versione di punta attesa per marzo 2022: ecco le plausibili specifiche del comparto fotocamera.

Grazie al famoso tipster Digital Chat Station e a uno dei suoi soliti, enigmatici e brevi post sul social network cinese Weibo abbiamo accesso ad alcuni dettagli relativi ai sensori in dotazione a Xiaomi 12 Ultra. Si parla, per ora, di una fotocamera principale da 50 megapixel accompagnata da un ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da 48 MP con zoom digitale fino a 120x, dove il primo e l’ultimo sensore dovrebbero dotarsi della stabilizzazione ottica dell'immagine.

Con ogni probabilità, Xiaomi dovrebbe collaborare con Leica in seguito alla conclusione della partnership tra il gigante tedesco e Huawei. In questo modo, finalmente un altro marchio smartphone potrebbe rimuovere dal trono di DxOMark lo smartphone Huawei P50 Pro a oggi con il punteggio più alto di sempre sul portale, ovverosia un totale di 144 punti. L’esperienza offerta dalla azienda di Shenzhen lato multimedia è tra le migliori provate da DxOMark proprio a causa del ruolo che ha avuto Leica; per questa ragione, ci si aspetta un possibile sorpasso da parte di Xiaomi 12 Ultra per un dominio definitivo anche sul comparto fotocamera.

Tra le altre specifiche tecniche, infine, si vocifera da qualche settimana la presenza di un display AMOLED QuadHD+ da 6,7 ​​pollici con refresh rate variabile da 1Hz a 120Hz e, sotto la scocca, la dotazione della piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 assieme a massimo 12 GB di RAM e batteria da almeno 4.500 mAh.