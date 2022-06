Xiaomi 12 Ultra non ha più segreti: in rete la scheda tecnica completa

Xiaomi 12 Ultra sarà lanciato a breve, almeno in Cina: a ridosso del lancio, come ormai da tradizione per gli smartphone di Xiaomi, alcuni leak e rumor ci hanno fornito la scheda tecnica completa dello smartphone, che potrebbe stuzzicare i fan con diverse novità hardware.

Le specifiche arrivano dall'affidabile tipster Yogesh Brar, che le ha pubblicate nel tweet che potete vedere in calce a questa notizia. Brar spiega anzitutto che Xiaomi 12 Ultra avrà uno schermo da 6,7" con tecnologia LTPO 2.0 e refresh rate variabile fino a 120 Hz, mentre il pannello sarà un AMOLED con risoluzione Quad HD+.

Sotto la scocca dello smartphone, invece, troveremo il nuovissimo Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, che dovrebbe garantire al device delle prestazioni migliori di quelle di Xiaomi 12, 12 Pro e 12X, tenendo al contempo più basse le temperature del telefono e riducendone i consumi. Accanto al chipset troveremo poi 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 ed uno storage UFS 3.1 da 256 o da 512 GB.

Il tipster, inoltre, fornisce interessanti dettagli sulla fotocamera di Xiaomi 12 Ultra, realizzata da Xiaomi in collaborazione con Leica e che dovrebbe essere composta da un sensore principale da 50 MP con OIS (niente lente da 200 MP di Sony, dunque), da un ultra-grandangolo da 48 MP e da una lente periscopica da 48 MP.

Completano la fotocamera posteriore, oltre ovviamente al flash, un sensore ToF, un autofocus laser e il nuovo chip ISP sviluppato appositamente da Xiaomi. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, invece, possiamo aspettarci una selfie-camera da 20 MP con design punch-hole.

Infine, per quanto riguarda la ricarica dello smartphone, Xiaomi 12 Ultra avrà una batteria da 4.800 mAh e supporterà il fast charging cablato a 67 W e in wireless a 50 W: in altre parole, il device non sarà dotato della ricarica rapida a 120 W già presente su Xiaomi 12 Pro.