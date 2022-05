Xiaomi 12 Ultra, pessime notizie per la fotocamera: sarà la stessa di Xiaomi 11 Ultra

Ormai sappiamo quasi per certo che Xiaomi 12 Ultra è in arrivo a giugno insieme a Xiaomi 12S ed a Xiaomi 12S Pro. Oggi, tuttavia, è emerso un leak che sembra raffreddare le speranze dei fan per lo smartphone cinese: secondo un popolare tipster, infatti, la fotocamera di Xiaomi 12 Ultra sarà identica a quella di Xiaomi 11 Ultra.

Stando a quanto riporta Digital Chat Station, un affidabile tipster cinese, Xiaomi 12 Ultra avrà tre fotocamere da 48 MP ciascuna, con la principale che potrebbe non essere il rumoreggiato obiettivo Sony Exmor IMX800 o IMX989. Nello specifico, la fotocamera principale dovrebbe essere una lente da 48 MP, probabilmente prodotta da Sony e con un'apertura f/1.95.

Il grandangolo dello smartphone, invece, sarà un obiettivo da 48 MP con distanza ottica da 12 mm, mentre la lente periscopica sarà una fotocamera a sua volta da 48 MP con distanza ottica da 120 mm e apertura f/4.1.

Sfortunatamente, le specifiche fatte emergere da Digital Chat Station sono le stesse della fotocamera di Xiaomi 11 Ultra, il che sembra suggerire che Xiaomi 12 Ultra non rappresenterà un salto in avanti come credevamo, almeno lato fotocamera. A cambiare le cose, però, potrebbe essere il chip ISP prodotto da Xiaomi appositamente per lo smartphone, che potrebbe migliorare molto l'elaborazione delle immagini.

Vi invitiamo comunque a prendere l'indiscrezione di Digital Chat Station con le pinze, dal momento che è piuttosto improbabile che uno smartphone che fa della fotocamera il suo principale selling point finisca per riutilizzare degli obiettivi vecchi di un anno. Fortunatamente, l'annuncio di Xiaomi 12 Ultra dovrebbe essere dietro l'angolo, quindi presto ne sapremo sicuramente di più.