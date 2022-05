Xiaomi 12 Ultra senza più segreti: leak completo scheda tecnica e prezzi

Se giusto ieri si è discusso molto sul chip ISP che Xiaomi starebbe sviluppando per Xiaomi 12 Ultra, oggi lo stesso smartphone flagship torna al centro dell’attenzione dei media outlet tech internazionali per alcuni rumor recenti: sono trapelati online scheda tecnica completa e prezzi cinesi di Xiaomi 12 Ultra!

A diffondere su Twitter le informazioni riguardanti il dispositivo è stato l’account Shadow_Leak, il quale cerca di delinearci il dispositivo mobile top di gamma come uno Xiaomi 12 Pro migliorato sotto ogni punto di vista. Il display in primis dovrebbe essere un AMOLED E5 LTPO 2.0 da 6,73 pollici con risoluzione 2K e refresh rate variabile fino a un massimo di 120Hz, mentre il chipset sotto la scocca quasi sicuramente sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ atteso nei prossimi mesi.

Ad accompagnarlo saranno, dunque, 8/12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di memoria UFS 3.1. La batteria, invece, dovrebbe trattarsi di una cella da 4.900 mAh anziché i 4.600 mAh del Pro, con ricarica rapida a 120W e wireless rapida a 50W. Lato fotocamera si dovrebbe trovare l’imponente set a tre lenti sviluppato con Leica, composto da una grandangolare Sony IMX989 da 50 MP, una ultra-grandangolare da 48 MP e un tele da 48 MP con zoom 120x massimo; le prime due lenti dovrebbero ottenere la stabilizzazione ottica dell’immagine. Anteriormente dovrebbe trovarsi un sensore da 32 MP e, come detto in apertura, non dovrebbe mancare l’ISP Xiaomi Surge C2.

Tra le altre caratteristiche notiamo, infine, la certificazione IP68, speaker stereo, sensore di impronte digitali in-display e Android 12 come sistema operativo all’avvio.

Venendo ai prezzi, in Cina si parla di una partenza pari a 850 Euro al cambio attuale, per un massimo di 1.030 Euro per la configurazione da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Queste cifre vanno prese molto cum grano salis, trattandosi di pure conversioni; del resto, come ben sappiamo, il lancio in Europa molto spesso vede un aumento dei costi.

Rimanendo nel mondo della stessa azienda cinese, vi rimandiamo alla recensione di Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro.