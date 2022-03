Xiaomi 12 Ultra senza segreti: trapelano scheda tecnica e render

Dopo che Xiaomi ha confermato il lancio europeo di Xiaomi 12 per il 15 marzo prossimo, sono emerse in rete alcune interessanti speculazioni circa la scheda tecnica e il design di Xiaomi 12 Ultra, il device che dovrebbe completare verso l'alto la lineup Xiaomi 12 e che potrebbe essere presto lancio in Cina.

Con il tweet che potete vedere in calce, infatti, il leaker Shadow_Leaks ha rivelato buona parte della scheda tecnica di Xiaomi 12 Ultra, spiegando che il device avrà un display da 6,73" con tecnologia AMOLED e LTPO 2.0, dotato di risoluzione 2K, supporto per i colori a 10-bit e refresh rate a 120 Hz.

Il leaker, inoltre, ha deciso di andare controcorrente spiegando che Xiaomi 12 Ultra avrà un SoC Snadragon 8 Gen 1, e non lo Snapdragon 8 Gen 1+ rumoreggiato nelle ultime settimane. In realtà, però, pare proprio Xiaomi 12 Ultra avrà il chipset Qualcomm di nuova generazione, al punto che Xiaomi avrebbe deciso di ritardare l'uscita dello smartphone alla seconda metà del 2022 per attendere proprio l'annuncio da parte di Qualcomm del suo nuovo SoC. D'altra parte è anche possibile che le informazioni di Shadow_Leaks siano estremamente recenti e che Xiaomi abbia invece scelto di lanciare Xiaomi 12 con Snapdragon 8 Gen 1 per evitare ritardi nella propria tabella di marcia.

Ad ogni modo, il tipster non ha parlato né dello storage né della RAM dello smartphone. Stando agli ultimi leak a riguardo, però, sappiamo che Xiaomi 12 Ultra avrà una RAM da 12 GB o da 16 GB, insieme ad uno storage nei consueti tagli da 256 GB e da 512 GB: resta invece da appurare l'esistenza di versioni dello smartphone con memoria meno capiente, pari a 128 GB, o più capiente, fino ad 1 TB.

Il selling point principale di Xiaomi 12 sarà comunque la fotocamera sviluppata da Leica, che dovrebbe avere un sensore principale e un ultra-grandangolo da 50 MP basati su lenti Sony IMX766, insieme ad una "portrait lens", specializzata nelle foto in primo piano, da 16 MP e ad un teleobiettivo IMX586 da 48 MP. Le specifiche tecniche di Shadow_Leaks sono anche in linea con i render leakati di Xiaomi 12 Ultra, che mostrano un design dell'alloggiamento circolare della fotocamera dotato di ben quattro lenti diverse.

Shadow_Leaks ha anche stabilito che Xiaomi 12 Ultra avrà una batteria da 5.000 mAh con supporto per il fast charging fino a 120 W e che sarà pubblicato con sistema operativo Android 12 con la custom ROM MIUI di Xiaomi. Infine, lo smartphone dovrebbe aver ottenuto la certificazione IP68 per la resistenza all'acqua ed alla polvere. Il leaker ha anche pubblicato un render del device, che potete vedere in fondo a questa notizia.