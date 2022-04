Xiaomi 12 Ultra sarà il primo smartphone con il nuovo sensore flagship Sony

Quando si parla di smartphone di fascia alta è inevitabile pensare alla dotazione di sensori fotocamera flagship, e tra i marchi più importanti c’è senza ombra di dubbio Sony. Ebbene, stando a recenti indiscrezioni, lo Xiaomi 12 Ultra arriverà con il nuovissimo sensore Sony IMX800.

In realtà già a fine marzo si è parlato della dotazione dell’obiettivo Sony Exmor IMX800 su Xiaomi 12 Ultra; tuttavia, solamente in queste ultime ore sono giunte ulteriori conferme da altre fonti oltre a Digital Chat Station in merito al suo de butto sul dispositivo mobile ammiraglia della gamma Xiaomi 12. Così facendo, possiamo già speculare che Xiaomi punterà a rendere Xiaomi 12 Ultra lo smartphone dal comparto fotocamera migliore sul mercato.

Questo traguardo non dovrebbe essere difficile da raggiungere alla luce di due fattori: innanzitutto, il formato del Sony IMX800 sarà pari a 1/1.1 pollici e avrà una risoluzione pari a 50 megapixel. In altre parole, al lancio sarà uno dei più grandi sensori disponibili sul mercato. A ciò si aggiunge, dunque, la presunta partnership tra Xiaomi e Leica che dovrebbe vedere i suoi primi frutti proprio su Xiaomi 12 Ultra. Considerato che il dispositivo mobile numero uno al mondo lato fotocamera per DxOMark è stato per lungo tempo lo Huawei P50 Pro sviluppato proprio con la casa tedesca, poi superato dallo smartphone Honor Magic4 Ultimate, ci troviamo dinanzi a un interessante candidato per il titolo.

Infine, stando ai rumor diffusi dai tipster del settore, il sensore Sony IMX800 verrà accompagnato sul retro da tre sensori da 48 MP ciascuno, così da comporre un comparto fotocamera davvero degno di nota. Insomma, non ci resta che tenere gli occhi aperti per i primi dettagli ufficiali su Xiaomi 12 Ultra.

Giusto pochi giorni fa abbiamo parlato, invece, dei lavori in corso su Xiaomi MIX Fold 2, il primo smartphone pieghevole a 360 gradi.