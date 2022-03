Xiaomi 12 Ultra, sorpresa nella fotocamera: ci sarà la nuova lente Sony IMX800

Dopo aver scoperto che Xiaomi 12 Ultra uscirà a maggio, almeno in Cina, un'altra indiscrezione relativa al top di gamma di Xiaomi è trapelata in rete in queste ore. Secondo il leaker Digital Chat Station, infatti, le dimensioni delle lenti della fotocamera di Xiaomi 12 Ultra saranno enormi, persino maggiori di quelle degli smartphone Samsung.

Vi abbiamo raccontato qualche giorno fa che Sony sta lavorando a una fotocamera per smartphone di dimensioni decisamente generose, ma fino ad oggi non sapevamo quali device l'avrebbero implementata. Secondo Digital Chat Station, Xiaomi 12 Ultra sarà il primo smartphone ad utilizzare il nuovo obiettivo targato Sony, che dovrebbe essere chiamato Sony Exmor IMX800.

La lente, che dovrebbe avere un formato da 1/1.1" e una risoluzione di 50 MP, dovrebbe garantire alcuni vantaggi al device flagship del produttore cinese rispetto alla concorrenza: una fotocamera più grande può infatti assorbire una quantità maggiore di luce, permettendo performance migliori in ambienti con scarsa illuminazione.

Sembra inoltre che Exmor IMX800 sarà il sensore più grande sul mercato, raggiungendo e sorpassando il Samsung GN2, che è più piccolo del 2% rispetto alla proposta Sony. Si tratta ovviamente di una differenza piuttosto ridotta, perciò non dobbiamo aspettarci grandi differenze tra un GN2 e un IMX800, ma il vantaggio di Sony potrebbe avere interessanti ripercussioni sul marketing della fotocamera di Xiaomi 12 Ultra, realizzata peraltro in collaborazione con Leica.

Ad avvalorare ulteriormente l'ipotesi che Xiaomi 12 Ultra monterà una lente IMX800 sono i tempi degli annunci della fotocamera di Sony e dello smartphone cinese, che dovrebbero sovrapporsi perfettamente. Ciò fuga inoltre ogni dubbio relativo al comparto fotografico del flagship Xiaomi, che secondo alcuni avrebbe potuto montare un obiettivo Samsung Isocell GN5, nonostante la scelta di integrare un Sony IMX707 su Xiaomi 12 Pro.