Xiaomi 12 Ultra: spunta la data di lancio, manca pochissimo!

Solo ieri, il CEO di Xiaomi Lei Jun ha ufficializzato la finestra di lancio di Xiaomi 12 Ultra, che dovrebbe debuttare in Cina nel mese di luglio. Nelle scorse ore, però, alcuni leaker sembrano essere persino andati oltre, speculando sulla data precisa della release dello smartphone Xiaomi sul mercato asiatico.

A quanto pare, infatti, Xiaomi 12 Ultra sarà annunciato il 5 luglio prossimo: questa è la data riportata da TechGoing, che spiega però che il cameraphone del produttore pechinese dovrà vedersela con un altro peso massimo del mercato Android.

Sempre il 5 luglio, infatti, ASUS svelerà il ROG Phone 6, il suo smartphone top di gamma pensato per il gaming su Android, al quale è già stato riservato un evento fissato per le ore 13:00 italiane del 5 luglio. Non è chiaro, invece, se Xiaomi 12 Ultra sarà lanciato con un evento dedicato o con un annuncio sui social di Pechino.

Ancora secondo TechGoing, la campagna marketing di Xiaomi 12 Ultra avrà inizio a partire dalla prossima settimana, ovvero da martedì 28 giugno, sui social network cinesi di Xiaomi. Come da consuetudine, possiamo aspettarci di arrivare all'annuncio dello smartphone sapendo già quale sarà il suo design e buona parte della sua scheda tecnica, che comunque sono trapelati negli ultimi leak relativi a Xiaomi 12 Ultra.

In effetti, se Xiaomi vuole mantenere valida la dichiarazione del suo CEO Lei Jun secondo cui Xiaomi 12 Ultra sarà il primo smartphone con Snapdragon 8+ Gen1 come proprio SoC, lo smartphone dovrà arrivare per forza di cose entro il 5 luglio prossimo, dal momento che anche il ROG Phone 6 avrà il nuovo chip di Qualcomm sotto la scocca.