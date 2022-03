Xiaomi 12 Ultra: trapela finalmente la finestra d'uscita, manca poco!

A inizio febbraio sono trapelati in rete tutti i dettagli tecnici di Xiaomi 12 Ultra, lo smartphone top di gamma della linea Xiaomi 12, che dovrebbe fare il suo debutto nel corso del 2022. A quanto pare, però, oggi un sito web particolarmente affidabile ha leakato anche la finestra di uscita di Xiaomi 12 Ultra.

Secondo PriceBaba, infatti, Xiaomi 12 Ultra uscirà a maggio, almeno in Cina. Ciò significa che lo smartphone potrebbe arrivare nel resto del mondo entro la fine dell'estate, o comunque nella seconda metà del 2022: è invece improbabile che Xiaomi decida di non portare il suo nuovo top di gamma sul mercato internazionale, se non altro per via dell'ottimo successo commerciale fatto riscontrare lo scorso anno da Xiaomi 11 Ultra.

PriceBaba ha anche confermato alcune delle caratteristiche tecniche del nuovo smartphone Xiaomi: in particolare, il telefono sarà uno dei primi a montare un SoC Snapdragon 8 Gen 1+ sotto la scocca, insieme ad una RAM probabilmente da 12 GB e ad uno storage ancora sconosciuto.

Per quanto riguarda lo schermo del device, invece, dovremmo trovarci di fronte ad un display OLED con refresh rate da 120 Hz, probabilmente dinamico, e una risoluzione QHD+. Restano, almeno per il momento, sconosciute le dimensioni della diagonale dello schermo, mentre sappiamo che la selfie-camera avrà un design punch-hole e sarà posizionata in alto al centro del display.

Altre due dovrebbero però essere le feature principali del telefono. La prima è il fast charging di Xiaomi 12 Ultra, che contiene una singola unità di batteria da 4.900 mAh con ricarica rapida fino a 120 W. La seconda, invece, è l'incredibile fotocamera realizzata da Leica e Xiaomi, che dovrebbe comprendere ben quattro lenti diverse disposte in un alloggiamento di forma circolare, che rievoca il design dell'obiettivo di una fotocamera professionale.