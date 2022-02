Xiaomi 12 Ultra trapela in rete: fotocamera Leica e fast charging a 120W

Dopo che nella giornata di ieri abbiamo scoperto che Xiaomi 12 Ultra non è stato cancellato come pensavamo, il leaker che si è reso protagonista del "revival" dello smartphone, Digital Chat Station, è tornato su Weibo con nuove informazioni tecniche su Xiaomi 12 Ultra, relative in questo caso allo schermo e alla batteria.

A quanto pare, stando ai leak di Digital Chat Station, Xiaomi 12 Ultra avrà il fast charging a 120 W cablato: si tratta questa di una scelta particolare, poiché Xiaomi 12 Ultra dovrebbe seguire le orme di Xiaomi 10 Ultra, che garantiva allo stesso modo il fast charging a 120 W, allontanandosi invece dai 67 W a cui era limitato Xiaomi 11 Ultra.

La notizia farà sicuramente la felicità degli utenti, anche se la batteria di Xiaomi 12 Ultra si fermerà a 4.860 mAh, senza dunque sfondare la "barriera" dei 5.000 mAh: si tratta comunque di un miglioramento rispetto a Xiaomi 12 Pro, la cui batteria arriva a 4.600 mAh. Inoltre, Xiaomi 12 Ultra supporterà il fast charging wireless fino a 50 W.

Per quanto riguarda lo schermo, esso sarà un display AMOLED realizzato da Samsung e dotato di risoluzione 1440p+. Anche il refresh rate dovrebbe essere maggiore di quello di Xiaomi 12 Pro, perciò dovrebbe attestarsi intorno ai 120 Hz o ai 144 Hz.

Infine, riguardo alla fotocamera, Digital Chat Station ha confermato che le lenti prescelte saranno le stesse di Xiaomi 11 Ultra, ma che il loro alloggiamento riceverà un design completamente nuovo e sarà realizzato da Xiaomi in collaborazione con Leica. sotto la scocca, comunque, possiamo aspettarci un obiettivo principale da 50 MP, un grandangolo da 50 MP e un teleobiettivo da 48 MP.

Intanto, comunque, alcuni leak hanno speculato che l'uscita di Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere vicina: per il momento, tuttavia, Xiaomi non ha ancora parlato ufficialmente del device, e sembra essere più concentrata sull'imminente release globale degli Xiaomi 12. Con ogni probabilità, dunque, il modello Ultra della nuova serie di smartphone flagship del produttore cinese potrebbe arrivare sul mercato solo verso la metà del 2022.