Xiaomi 12: la versione global appare in un benchmark, ci sono cambiamenti?

Il lancio globale degli smartphone Xiaomi 12 sarebbe imminente, secondo quanto riportano diversi leaker. Tuttavia, sono in molti a chiedersi come sarà la variante europea di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, poiché quest’ultima potrebbe avere delle sostanziali differenze hardware e software rispetto a quella cinese.

Oggi, però, la versione “global” di Xiaomi 12 è apparsa su GeekBench, che ha fornito importanti informazioni sulla sua scheda tecnica. A reperire il benchmark è stato il portale MySmartPrice, che ha anche estrapolato dalla scheda del device presente sul portale le caratteristiche tecniche di Xiaomi 12 nella versione destinata al mercato globale, e dunque all’Europa e all’Italia.

Sotto la scocca dello smartphone troviamo ovviamente un chipset Snapdragon 8 Gen 1, che è stato uno dei selling point di Xiaomi 12 in Cina e che non poteva non tornare nella release occidentale del telefono, insieme ad una RAM da 8 GB e ad Android 12: ciò non significa ovviamente che i modelli con 12 GB di RAM del device non verranno commercializzati in occidente, ma per ora le conferme si limitano a quelli da 8 GB.

Dunque, almeno da un punto di vista macroscopico, non sembrano esserci differenze tra la versione globale e quella cinese di Xiaomi 12: rimane da vedere se anche gli obiettivi impiegati dalla fotocamera e la tecnologia alla base dello schermo dello smartphone rimarranno gli stessi, ma pare piuttosto improbabile che vi saranno cambiamenti importanti a riguardo.

Anche il risultato del benchmark, che trovate riportato nell’immagine in calce, è molto simile a quello della versione cinese di Xiaomi 12: in particolare, il punteggio ottenuto da Xiaomi 12 global è di 711 punti in single-core e di 2.834 in multi-core.