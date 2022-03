Xiaomi 12, Xiaomi Watch S1 e Xiaomi Buds 3: prezzi e promozioni di lancio in Italia

Come sempre al termine degli eventi di presentazione, facciamo il punto sui prezzi imposti dalle varie compagnie ai prodotti presentati. Anche per Xiaomi non facciamo eccezione e quindi facciamo un breve riassunto su quali sono i costi di Xiaomi 12, Xiaomi Watch S1 e le nuove Xiaomi Buds.

Per quanto riguarda la nuova serie Xiaomi 12, di seguito i prezzi:

Xiaomi 12 Pro 8/256GB: 1099,99 Euro

Xiaomi 12 Pro 12/256GB: 1199,99 Euro

Xiaomi 12 8/128GB: 799,99 Euro

Xiaomi 12 8/256GB: 899,99 Euro

Xiaomi 12X 8/256GB: 699,99 Euro

Interessanti anche le promozioni che accompagnano il lancio. Coloro che acquisteranno Xiaomi 12 12/256GB entro il 30 Aprile in qualsiasi punto vendita aderente, riceverà a casa il nuovo Xiaomi Watch S1. Coloro che acquisteranno Xiaomi 12 da 8/256GB invece riceveranno Xiaomi Watch S1 Active. Infine, per Xiaomi 12X sarà disponibile una promozione di lancio valida su Amazon e lo store ufficiale Xiaomi, valida per 48 ore a partire dalle ore 13 del 24 Marzo e che consente di portarlo a casa a 599,99 Euro.

Passando ai nuovi Xiaomi Watch S1, invece, segnaliamo che Xiaomi Watch S1 sarà disponibile al prezzo di 249,99 Euro nelle colorazioni Black e Silver, mentre Xiaomi Watch S1 Active potrà essere portato a casa al prezzo di 199,99 Euro. Entrambi potranno essere acquistati negli Xiaomi Store fisici ed online e su Amazon.

Concludiamo questo excursus con Xiaomi Buds 3T Pro e Xiaomi Buds 3, che arriveranno da domani 16 marzo 2022 sui canali di vendita ufficiali e su Amazon nelle colorazioni Carbon Black e Gloss White rispettivamente a 169,99 e 129,99 Euro. Per le prime 48 ore sullo store ufficiale online di Xiaomi saranno disponibili con uno sconto del 20% al prezzo speciale di 135,99 Euro fino ad esaurimento scorte.