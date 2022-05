Xiaomi 12S avrà fotocamera Leica? Trapela online fotografia retro smartphone

Xiaomi 12S è uno dei tre smartphone Xiaomi attesi per giugno 2022, insieme al top di gamma Xiaomi 12 Ultra e alla variante Xiaomi 12S Pro. Grazie a una fotografia recentemente trapelata in rete ora sappiamo che anch’esso, pur trattandosi di un modello di fascia media, sarà realizzato in collaborazione con Leica.

Il colosso tedesco della fotografia, come già sappiamo, ha stretto un accordo con Xiaomi per “una nuova era” di smartphone capaci di offrire il meglio nel comparto imaging. Tuttavia, finora il dispositivo più chiacchierato da tipster e appassionati come frutto del lavoro delle due parti è rimasto esclusivamente il detto Xiaomi 12 Ultra. La presunta conferma dell’espansione della partnership anche su Xiaomi 12S è quindi una sorpresa per molti.

A segnalare ciò sul social network cinese Weibo è stato il blogger Song Jingting, il quale ha pubblicato la prima immagine hands-on di Xiaomi 12S, riconoscibile dal codice del modello 2206123SC registrato già nel database IMEI e presente nell’adesivo sul retro del telefono. Come si può ben vedere, il comparto fotocamera posteriore ricorda quasi interamente il design visto nello Xiaomi 12, dotato però della scritta aggiuntiva Leica che indica a importanti novità sul fronte software e ottimizzazione.

La natura effettiva della collaborazione è ancora avvolta nell’ombra, ma possiamo aspettarci già un buon inizio alla luce dei precedenti di Leica con Huawei. Non ci resta quindi che aspettare pazientemente l’annuncio dello smartphone nel corso del prossimo mese.

Giusto pochi giorni fa in rete è anche apparsa una nuova immagine della mostruosa fotocamera di Xiaomi 12 Ultra.