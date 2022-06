Xiaomi 12S ha una data di lancio: occhi puntati a presentazione del 4 luglio!

Già da metà giugno sembra certo un luglio di fuoco per Xiaomi con il lancio di quattro nuovi smartphone, tra cui Xiaomi 12 Ultra e lo Xiaomi 12S. Ebbene, proprio nella giornata odierna è arrivata anche in Italia la conferma del lancio di Xiaomi 12S in data 4 luglio: il teaser della presentazione ribadisce la partnership con Leica!

Come potete vedere dall’immagine allegata alla notizia in calce, il colosso cinese porterà anche in Italia la serie Xiaomi 12S con l’evento rinominato “Lo stato dell’arte della tecnologia dell’immagine”. Durante tale presentazione scopriremo anche nuovi dettagli sulla già annunciata collaborazione tra Xiaomi e Leica Camera, la celebre e rispettata società tedesca che ha fatto la storia della fotografia.

Nello stesso evento vedremo quindi il modello base Xiaomi 12S presumibilmente dotato del chipset Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm e il Xiaomi 12S Pro sempre con il nuovo chipset della società statunitense ma con supporto alla ricarica rapida fino a 120W. Non mancherà anche una variante con il SoC MediaTek Dimensity 9000, almeno secondo gli ultimi leak; ogni dettaglio ufficiale sarà comunque svelato il 4 luglio alle 13:00 ore italiane. Sarà possibile seguire l’evento di lancio su Twitter, Facebook e YouTube tramite i canali ufficiali Xiaomi.

Tra l’altro, proprio oggi abbiamo visto il design ufficiale dello Xiaomi 12S Pro, mostrato sui social cinesi direttamente dal CEO Lei Jun.