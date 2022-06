Xiaomi 12S Pro, arriva il primo benchmark: ecco come se la cava lo Snapdragon 8+ Gen1

Si avvicina sempre di più il lancio della linea di smartphone Xiaomi 12S. Se un paio di giorni fa la stessa Xiaomi aveva mostrato il design ufficiale di Xiaomi 12S Pro, oggi arriva il primo benchmark dello smartphone di fascia alta del produttore cinese, che ne conferma anche buona parte della scheda tecnica.

A pochi giorni dal lancio di Xiaomi 12S e 12S Pro, fissato per il prossimo 4 luglio, pare che Xiaomi 12S Pro sia comparso su GeekBench, con un benchmark che trovate riportato in calce. Lo smartphone, il primo ad arrivare sul mercato con il chip Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, ha ottenuto dei buoni punteggi di 1.323 punti in Single-Core e di 4.171 punti in Multi-Core.

Il benchmark, poi, rivela che il device ha model number 2206122SC e che possiede una CPU a otto Core con frequenza base di 2,02 GHz e frequenza massima di 3,19 GHz, insieme ad una GPU Adreno 730: si tratta ovviamente dello specifiche tecniche dello Snapdragon 8+ Gen1, perciò sotto questo punto di vista non dovremmo trovarci di fronte ad alcuna novità dell'ultimo minuto.

Il listing, poi, conferma che Xiaomi 12S Pro avrà 12 GB di RAM, anche se non è chiaro se sul mercato arriverà una versione dello smartphone con una memoria meno capiente, magari da 8 GB. Il sistema operativo del device, come tutti ci aspettavamo, sarà Android 12.

Secondo alcuni leak, comunque, Xiaomi 12S Pro avrà una variante "Dimensity", che monterà dunque il chip Dimensity 9000 di MediaTek. Quest'ultima, però, dovrebbe avere fast charging a "soli" 67 W, mentre la versione con Snapdragon 8 Gen1 potrebbe essere dotata di una ricarica rapida a 120 W.

Sempre stando ai leak delle scorse settimane, lo smartphone dovrebbe avere un pannello OLED con i bordi curvi con una risoluzione Quad HD+ e un refresh rate da 120 Hz. In campo fotocamera, le lenti dello Xiaomi 12S Pro saranno sviluppate da Leica e comprenderanno una fotocamera principale da 50 MP, un ultra-grandangolo, un teleobiettivo e una selfie-camera da 50 MP.