Xiaomi 12S Pro, benchmark da record: supera il milione di punti su AnTuTu

Ormai ci siamo: l'evento di presentazione degli Xiaomi 12S si terrà tra poche ore. Come di consueto, prima dell'annuncio dei nuovi device arrivano una valanga di nuove informazioni su di essi: oggi, per esempio, scopriamo l'impressionante punteggio di Xiaomi 12S Pro sul benchmark di AnTuTu.

Stando ad un poster ufficiale condiviso da Xiaomi, che trovate in calce a questa notizia, il SoC Snapdragon 8+ Gen1 permette a Xiaomi 12S Pro di superare il milione di punti su AnTuTu, attestandosi attorno a 1.100.000 punti complessivi. Un risultato di tutto rispetto, che potrebbe persino essere superato da Xiaomi 12S Ultra, il top di gamma della linea 12S.

Sempre nella giornata di ieri, Xiaomi ha pubblicato anche alcune specifiche tecniche di Xiaomi 12S Pro, riguardanti perlopiù comparti come il display, la ricarica e la fotocamera. Ormai, dunque, conosciamo di fatto la scheda tecnica completa di Xiaomi 12S Pro.

Nello specifico, sappiamo per certo che lo smartphone avrà un chipset Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, ma che sarà rilasciato anche lo Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition, dotato del chip MediaTek Dimensity 9000+. Riguardo alla RAM e allo storage, invece, il device sarà rilasciato nei tagli da 8 e 12 GB di RAM e da 128 e 256 GB di storage.

Per quanto riguarda il display, Xiaomi 12S Pro avrà uno schermo AMOLED in 2K da 6,73" di diagonale, dotato di tecnologia LTPO di seconda generazione per un refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz, densità di pixel di 522 ppi e luminosità massima di 1.500 nit.

Lato fotocamera, infine, lo smartphone avrà un sensore primario Sony IMX707 da 50 MP, insieme probabilmente ad un ultra-grandangolo da 48 MP e ad un teleobiettivo da 48 MP. La fotocamera dello smartphone, come già sappiamo, sarà realizzata da Xiaomi in collaborazione con Leica.