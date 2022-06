Xiaomi 12S Pro, ecco come sarà: il design si mostra in un poster ufficiale

Man mano che la data di lancio di Xiaomi 12S Ultra si avvicina, arrivano sempre più dettagli sul nuovo cameraphone del produttore cinese. Questa volta, a condividere nuove informazioni sullo smartphone top di gamma è il CEO di Xiaomi Lei Jun.

Nello specifico, Jun ha confermato che il device si chiamerà Xiaomi 12S Ultra e che verrà lanciato insieme a Xiaomi 12S e 12S Pro. Inoltre, il CEO di Xiaomi ha ammesso che il dispositivo doveva essere lanciato già diversi mesi fa, tra marzo e aprile. Tuttavia, l'azienda cinese avrebbe deciso di posticipare Xiaomi 12 Ultra di qualche mese, al fine di integrare sotto la sua scocca il chip Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm.

Da qui, poi, Xiaomi ha deciso di rinominare il device come Xiaomi 12S Ultra per evitare la confusione del pubblico, visto che lo smartphone sarebbe uscito in parallelo al resto della serie S, composta da Xiaomi 12S e 12S Pro. Inoltre, pare che lo sviluppo di questi ultimi due device sarebbe stato portato avanti a stretto contatto con quello di Xiaomi 12S Ultra, al punto che questi due rappresenterebbe delle versioni a costo più contenuto del cameraphone del colosso di Pechino.

Poco dopo aver condiviso queste informazioni su Xiaomi 12S Ultra, inoltre, Lei Jun ha anche mostrato un teaser di Xiaomi 12S Pro, ovvero un manifesto promozionale che ne lascia intravedere parte del design. Potete vedere l'immagine condivisa dal CEO di Xiaomi in calce a questa notizia.

Dal poster possiamo vedere che Xiaomi 12S Pro sarà quasi identico a Xiaomi 12 Pro, specie nella zona della fotocamera posteriore, con l'unica differenza apparente che risiede nella presenza del logo di Leica sotto al flash. Il logo serve a sottolineare la collaborazione tra Xiaomi e Leica sulle fotocamere degli smartphone della linea 12S.