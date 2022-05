Xiaomi 12S Pro compare di nuovo in rete: c'è una sorpresa sotto la scocca

La scorsa settimana sono trapelati i nomi di cinque smartphone Xiaomi in arrivo nel 2022, tra i quali figuravano a sorpresa anche quelli di Xiaomi 12S e 12S Pro. I due device, infatti, sarebbero in uscita dopo l'estate con alcune interessanti feature esclusive.

A confermare l'esistenza di Xiaomi 12S e 12S Pro, oggi, è un leak del portale Xiaomiui, che avrebbe trovato tracce dei due smartphone nel database IMEI. Nello specifico, il sito web cinese ha reperito Xiaomi 12S Pro con model number 2207122MC nel database IMEI, ed avrebbero scoperto che il device ha nome in codice dauimer.

A quanto pare, poi, Xiaomi 12S Pro avrà un SoC MediaTek Dimenisty 9000, e non uno Snapdragon 8 Gen1+, come precedentemente previsto dall'unico leak tecnico su Xiaomi 12S e 12S Pro finora emerso sul web. Ciò potrebbe essere dovuto ad un cambiamento dell'ultimo minuto, legato magari al posticipo dello Snapdragon 8 Gen1+ alla seconda metà del 2022 a causa dei lockdown di diverse città cinesi.

Un'altra possibilità è ovviamente che Xiaomi 12S Pro sarà lanciato in due varianti, una dotata di chip Qualcomm e una di SoC MediaTek, ma tale eventualità sembra piuttosto remota, soprattutto per uno smartphone mid-gen. Inoltre, le prime quattro cifre del model number del telefono sembrano non lasciare dubbi circa la sua data di uscita, che dovrebbe avvenire nel corso del mese di luglio, almeno in Cina.

Ad ogni modo, a completare la scheda tecnica di Xiaomi 12S Pro dovrebbero esserci uno schermo AMOLED da 6,55" con risoluzione Full HD+ e una selfie-camera da 16 MP con tecnologia punch-hole. La fotocamera posteriore dello smartphone, invece, dovrebbe essere composta da una generosa lente principale da 64 MP, da un grandangolo da 8 MP e da una lente macro da 5 MP.

Lo smartphone dovrebbe poi avere una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida fino a 67W e supporto per le tecnologie Power Delivery 3.0 e Quick Charge 4+. Infine, il device dovrebbe essere lanciato con Android 12 e con la skin MIUI 13 di Xiaomi. Tagli di RAM e di storage di Xiaomi 12S Pro, invece, sono ancora ignoti.