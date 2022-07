Xiaomi 12S Pro, ufficiali tantissimi dettagli: c'è la ricarica rapida a 120W

Mancano meno di ventiquattro ore all'evento di lancio degli Xiaomi 12S, quando saranno presentati Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra. Man mano che ci avviciniamo all'ora dell'evento, come sempre, trapelano nuove indiscrezioni e conferme sui tre device: nello specifico, oggi ci arrivano diverse informazioni tecniche su Xiaomi 12S Pro.

A quanto pare, sembra confermato che Xiaomi 12S Pro arriverà in due varianti, una dotata di chip Snapdragon 8+ Gen1 e una, nota come Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition, che monterà il chip Dimensity 9000+ di MediaTek. A lasciar intendere l'esistenza dello smartphone è il CEO di Xiaomi, Lei Jun, che in un post su Weibo ha spiegato che uno smartphone con il chip MediaTek sarebbe in arrivo a breve.

Accanto al post di Lei Jun, poi anche gli account Weibo ufficiali di Xiaomi hanno rilasciato una serie di poster di Xiaomi 12S Pro, che potete vedere in calce a questa notizia. Il primo dei tre poster ci spiega che lo smartphone avrà uno schermo AMOLED da 6,73" con risoluzione 2K, tecnologia LTPO con refresh rate tra 1 e 120 Hz, densità di pixel di 522 ppi e una luminosità massima di 1.500 nit, in pari con il Samsung S22 Ultra.

Inoltre, è stato confermato che lo smartphone avrà il supporto per il fast charging a 120 W e che dovrebbe riuscire a ricaricarsi completamente nel giro di soli 19 minuti. Inoltre, il device dovrebbe supportare la ricarica wireless da 50 W e la ricarica wireless inversa a 10 W.

Infine, viene confermata anche la collaborazione tra Xiaomi e Leica sulle fotocamere degli Xiaomi 12S, come mostra il logo del produttore tedesco presente nel terzo poster. La fotocamera di Xiaomi 12S Pro, nello specifico, sarà composta da un sensore principale Sony IMX707 da 50 MP, un ultra-grandangolo da 50 MP con un campo visivo di 115° e un teleobiettivo da 50 MP.