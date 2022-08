Xiaomi 12S Ultra arriverà anche in occidente: insider ne è certo

Xiaomi 12S Ultra non uscirà in occidente: a confermarlo è stata la stessa Xiaomi a margine del lancio del device sul mercato cinese. Nonostante ciò, lo smartphone ha riscosso un certo successo tra la critica internazionale ed ha attirato l'attenzione del pubblico: proprio per questo, Xiaomi potrebbe lanciare lo smartphone anche in Europa.

La notizia arriva dal noto tipster Mukul Sharma, che ha semplicemente riportato su Twitter che "lo Xiaomi 12S Ultra potrebbe essere in arrivo sul mercato globale, nonostante tutto". Sfortunatamente, Sharma non ha spiegato quale fonte abbia fornito l'indiscrezione, né ha fornito una finestra di lancio per il dispositivo: per questo, vi invitiamo a prendere il rumor con le pinze.

Xiaomi 12S Ultra si è fatto notare presso pubblico ed esperti di settore, sia in Cina che all'estero, per via della sua ottima fotocamera e della sua scheda tecnica da vero top di gamma, perciò un'uscita internazionale del device potrebbe essere accolta con favore dagli appassionati. Resta invece da capire se lo smartphone potrà generare vendite consistenti al di fuori della Cina, soprattutto considerato che il suo prezzo di partenza dovrebbe essere piuttosto elevato.

Un altro problema, poi, è l'imminente uscita di Xiaomi 12T e 12T Pro, che dovrebbero fare il loro debutto internazionale ad ottobre. Considerato che Xiaomi 12S Ultra è stato lanciato insieme a Xiaomi 12S e 12S Pro in Cina nel mese di luglio, è possibile che il device subisca un rebrand come "Xiaomi 12T Ultra" per il mercato internazionale. Vi ricordiamo tuttavia che Xiaomi 12T e 12T Pro saranno dei rebrand a loro volta, poiché avranno la stessa scheda tecnica del Redmi K50 Ultra, lanciato in Cina lo scorso mese.

Insomma, una situazione decisamente complessa, a cui si aggiunge anche il fatto che Xiaomi 13 dovrebbe arrivare a novembre, un mese prima del solito, riducendo al minimo le date possibili per il lancio di Xiaomi 12S Ultra in occidente. Certo, è pur sempre possibile che Xiaomi 12S Ultra arrivi a settembre, in modo da non sovrapporsi con nessun altro smartphone del produttore pechinese, ma la mancanza di conferme da parte di leaker e insider in tal senso, a meno di un mese dal presunto lancio, non fa affatto ben sperare.