Xiaomi 12S Ultra, doccia fredda per i fan: non uscirà dalla Cina, c'è la conferma

Grazie alle sue performance fuori dal comune, a un design ispirato e ad una fotocamera avanzata, Xiaomi 12S Ultra ha colpito gli utenti Android di tutto il mondo. Sfortunatamente per (quasi) tutti, però, arriva oggi una doccia fredda per chi pensava di comprare il device prodotto da Xiaomi.

Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha infatti confermato che Xiaomi 12S Ultra sarà venduto solo in Cina e non debutterà mai sugli altri mercati, né in Asia né nel resto del mondo. D'altro canto, Xiaomi 12S Ultra è stato lanciato in estremo oriente un paio di settimane fa ed è attualmente pienamente disponibile in Cina. Per quanto riguarda gli altri mercati, invece, finora Xiaomi non aveva dato alcuna indicazione circa una possibile uscita del device.

Sempre Lei Jun, poi, ha aggiunto che il modello next-gen di smartphone Xiaomi arriverà in tutto il mondo. Con queste parole, in realtà, non è chiaro se il CEO di Xiaomi si riferisca al tanto chiacchierato Xiaomi 13, in arrivo a fine anno in Cina e a inizio 2023 in Europa, o se invece parli di un possibile Xiaomi 13S Ultra o Xiaomi 13 Ultra, riferendosi dunque più nello specifico al solo modello top di gamma degli smartphone del produttore di Pechino.

Sfortunatamente, la mancata uscita di Xiaomi 12S Ultra in occidente era nell'aria già da tempo: il device, infatti, sarebbe arrivato sugli scaffali europei solo a fine 2022, presumibilmente a ridosso del lancio dello Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm e di Xiaomi 13. Ciò significa che il device avrebbe potuto fagocitare l'interesse del pubblico per Xiaomi 13, oppure essere tralasciato dai fan proprio per via dell'imminente arrivo della nuova generazione di smartphone.

Ovviamente, lo stesso trattamento dovrebbe essere riservato anche a Xiaomi 12S e 12S Pro, che dunque dovrebbero restare delle esclusive cinesi. Ciò significa anche che, in Europa, non vedremo con ogni probabilità un nuovo smartphone targato Xiaomi ancora per diversi mesi.