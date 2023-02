Xiaomi 12S Ultra: l'ibrido smartphone-reflex alla prova contro iPhone 14, chi vince?

Chi si ricorda lo Xiaomi 12S Ultra concettuale con lenti Leica e con una montatura per obiettivi da fotocamera? Probabilmente in pochi, visto che si trattava di uno smartphone concettuale da 43.000 Dollari mai messo sul mercato. Oggi, però, abbiamo finalmente una comparazione tra le foto di questo device e quelle di un iPhone 14 Pro Max.

Il test è stato effettuato dal canale YouTube Mrwhosetheboss, pseudonimo di Arun Maini, ed è visibile per intero in cima a questa notizia. Lo Youtuber ha spiegato che Xiaomi ha prodotto solo tre unità del concept smartphone, che d'altro canto costano circa 43.000 Dollari ciascuna da realizzare. Lo smartphone ha la particolarità di mancare di un vetro protettivo per le lenti della fotocamera, sulle quali possono essere incastonati tutti gli obiettivi prodotti da Leica negli ultimi anni, generando un particolare ibrido smartphone-macchina fotografica.

Sulla carta, questo ibrido dovrebbe promettere fotografie da vera reflex, ma la realtà è che esso viene comunque limitato dalle ridotte dimensioni del sensore montato sullo smartphone, che dunque non garantiscono una qualità degli scatti comparabile con quella di una macchina fotografica. L'idea, però, è che un buon obiettivo garantisca il passaggio di più luce verso il sensore, e così anche un maggior livello di dettaglio nell'immagine processata.

Secondo Maini, poi, lo Xiaomi 12S Ultra "concept" ha un ottimo software, grazie ad un'app fotocamera appositamente ideata da Xiaomi che vi permette di sapere immediatamente quali aree della foto sono sovraesposte e di mettere a fuoco in maniera selettiva alcune parti di quest'ultima.

Passando al confronto con iPhone 14 Pro Max, potreste aspettarvi un "ribaltone" in favore dello smartphone Apple, come spesso succede in questi test. Nulla di tutto ciò, almeno a questo giro: il concept phone di Xiaomi fa delle foto strepitose, di gran lunga migliori di quelle di ogni altro smartphone in commercio.

Tuttavia, il prezzo elevato, la necessità di portarsi con sé più obiettivi e la scarsa comodità di un telefono collegato ad un obiettivo rendono impossibile vendere sul mercato un prodotto del genere. Insomma, perché acquistare uno smartphone da 43.000 Dollari quando basterebbe comprare un fotocamera reflex e un obiettivo per avere un risultato del tutto simile?