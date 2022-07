Xiaomi 12S Ultra meglio di iPhone 13 Pro Max? Un test sembra confermarlo

Gli Xiaomi 12S sono stati annunciati una settimana fa e si sono fatti notare perlopiù per l'enorme fotocamera di Xiaomi 12S Ultra. Tuttavia, pare che anche dal punto di vista delle performance i nuovi flagship del produttore di Pechino siano degli ottimi prodotti, tanto da superare persino iPhone 13 Pro Max.

Lo smartphone Apple è stato, lungo tutto l'ultimo anno, il "gold standard" della potenza per device mobili, considerato pressoché irraggiungibile per i dispositivi Android, al punto che la stessa Apple avrebbe deciso di mantenere il chip A16 di iPhone 14 identico all'A15 di iPhone 13, ancora insuperato dai SoC della concorrenza.

Le cose starebbero però per cambiare, almeno stando a quanto mostrano i primi benchmark di Xiaomi 12S Ultra pubblicati dallo YouTuber cinese Geekerwan. Il creatore di contenuti ha infatti realizzato un video-confronto tra Xiaomi 12S Ultra, 12S Pro e 12 Pro, ma anche con Realme GT 2 Pro, Redmi K40, Redmi K50 e iPhone 13 Pro Max.

Partiamo dallo Stress Test 3DMark Wildlife, sul quale lo Snapdragon 8+ Gen1 si conferma il miglior SoC Android, superando non solo lo Snapdragon 8 Gen1, ma anche il MediaTek Dimensity 9000 montato sul Redmi K50 Pro. Sfortunatamente, però, in questo test è ancora il chip A15 Bionic di iPhone 13 Pro Max a prevalere su tutti i dispositivi Android.

Se però passiamo allo Smartphone Endurance Test, possiamo vedere che Xiaomi 12S Ultra sottrae lo scettro ad iPhone 13 Pro Max e si conferma essere il miglior smartphone attualmente in commercio, almeno sotto il punto di vista della durata della batteria. In questo caso, infatti, iPhone 13 Pro Max resiste per 7 ore e 42 minuti di screen time, mentre Xiaomi 12S Pro arriva alle 7 ore e 47 minuti e Xiaomi 12S Ultra raggiunge le 7 ore e 50 minuti, segnando un record assoluto nel comparto smartphone.