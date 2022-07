Xiaomi 12S Ultra è un piccolo capolavoro di ingegneria: il teardown

Xiaomi 12S Ultra è stato lanciato in Cina solo un paio di giorni fa, ma pare che alcuni fortunati siano già riusciti a mettere le mani sul top di gamma del produttore di Pechino. Per questo, a meno di 48 ore dal lancio del device, è apparso online il primo teardown di Xiaomi 12S Ultra.

Il video-teardown è stato realizzato dal portale WekiHome ed è disponibile sul canale YouTube del sito web cinese e in cima a questa notizia. Il protagonista assoluto del video è chiaramente l'enorme obiettivo fotografico Sony IMX989, la cui enorme diagonale da 1" lo rende il vero centro del cameraphone targato Xiaomi.

In effetti, guardando il video potete vedere come Xiaomi abbia sviluppato 12S Ultra attorno alla fotocamera, rendendo lo smartphone un piccolo concentrato di ingegneria. Come mostra il design di Xiaomi 12S Ultra, la fotocamera del dispositivo è di dimensioni enormi, e in quanto tale sottrae grandi quantità di spazio al resto dello smartphone.

Per questo, pare che Xiaomi abbia ridotto il più possibile le dimensioni di ogni chip e componente, in modo da lasciare spazio all'enorme lente principale senza ingrandire il form factor del telefono o renderlo più spesso rispetto allo Xiaomi 11 Ultra. In effetti, sia la lente periscopica 5x che l'ultra-grandangolo da 48 MP sono condensati nel minore spazio possibile, mentre lo stesso vale per tutte le altre componenti dello smartphone.

Per guadagnare spazio a sufficienza, poi, Xiaomi ha deciso di sovrapporre due PCB diversi, in modo da ridurre al minimo l'ingombro della RAM e dello storage (che si trovano sul PCB inferiore) e del SoC Snapdragon 8+ Gen1 (sul PCB superiore). Qualcuno potrebbe chiedersi se una tale configurazione hardware non causi il surriscaldamento del device, ma WekiHome spiega che l'utilizzo di una camera di raffreddamento custom e di altri accorgimenti dovrebbero evitare che il telefono si scaldi troppo.