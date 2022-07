Xiaomi 12S Ultra è il re del mobile gaming: surclassa anche iPhone 13 Pro Max

Mentre Xiaomi 12 Lite arriva in Italia, l'attenzione della community sembra tutta essere concentrata su Xiaomi 12S Ultra, il nuovo smartphone top di gamma del produttore di Pechino. Oggi, infatti, scopriamo i primi test di Xiaomi 12S Ultra nel gaming, che sembrano eguagliare e addirittura superare iPhone 13 Pro Max.

Finora, l'unico test che ha visto Xiaomi 12S Ultra contrapposto ad iPhone 13 Pro Max è stato effettuato su dei benchmark ed ha visto i due telefoni in sostanziale parità, al massimo con un lieve vantaggio per Xiaomi 12S Ultra nell'"endurance", ovvero nella durata sotto sforzo della batteria.

Nel gaming, invece, pare proprio che Xiaomi 12S Ultra sia nettamente superiore all'ultimo smartphone di Cupertino. Lo smartphone raggiunge infatti picchi in-game di 58,8 FPS su Genshin Impact, mantenendosi comunque su una media di 57,7 FPS e surclassando iPhone 13 Pro Max, che arriva a 49,2 FPS con il chip A15 Bionic.

Inoltre, il nuovo smartphone Xiaomi supera di gran lunga la controparte Apple anche in termini termici, poiché si ferma ad una temperatura di 42,3°C dopo una sessione di gaming particolarmente intenso, mentre, dopo un'analoga sessione, il top di gamma di Apple arriva a 44°C. Per di più, sia in termini di temperatura che di FPS medi, Xiaomi 12S Ultra surclassa anche l'iPad Air 2022 con il chip M1.

Ovviamente, Xiaomi 12S Ultra è anche il miglior smartphone Android in termini videoludici (anche se resta da vedere il confronto con il ROG Phone 6 di ASUS), superando prodotti come il Galaxy S22 Ultra e il Redmi K50 Pro. Il device viene in realtà solamente battuto dall'iPad Mini 6, che utilizza a sua volta un chip A15 Bionic (lo stesso di iPhone 13 Pro Max) e che riesce a raggiungere però una media di 59,3 FPS per una temperatura massima di 41,1°C.